Vanessa ble bortvist fra Norge – 18 timer senere slapp Joana rett inn

De to jentene fra Sveits og Portugal hadde i flere måneder planlagt å tilbringe sommeren sammen på Sørlandet. Nå fortviler de over et regelverk som nærmest ingen forstår.

Torsdag 28. mai ankommer 23 år gamle Vanessa Chassot Oslo Lufthavn.

Hun har reist fra hjemlandet Sveits for å tilbringe sommeren på idylliske Lyngør på Sørlandet. I håndbagasjen har hun kontrakten som viser at hun både skal bo og arbeide hos Kjøpmann Pedersen sommeren 2020.

Men Vanessa blir stoppet av politiets grensekontroll på Gardermoen. Hun nektes innreise og bortvises fra Norge.

Dagen etter kommer en ny jente til Oslo Lufthavn. Joana Pinto har reist fra Portugal. Hun er også på vei til Kjøpmann Pedersen på Lyngør.

I motsetning til Vanessa slipper Joana rett inn i Norge.

De to jentene ankom Gardermoen med identiske papirer, og med det samme formålet. Kontrakten de har med Kjøpmann Pedersen viser at de skal oppholde seg i Norge som såkalte arbeidende gjester.

TV 2 er kjent med at Norge har sluppet inn minst fem andre personer med denne typen arbeidskontrakter de siste ukene.

Hvorfor er det bare Vanessa som ikke slipper inn?

– Mange nyanser

Politiinspektør Ragnhild Aas leder Øst politidistrikts grensekontroll ved Oslo Lufthavn. I en epost til TV 2 skriver hun at hyppige endringer av regelverk og mange nyanser gjør at politiet i enkelte tilfeller kan gjøre feil.

– De to utenlandske borgerne kom til Norge i regi av en organisasjon som driver formidling av arbeidsferie og kulturutveksling, skriver Aas til TV 2.

Politiet mener altså at det var riktig å bortvise Vanessa, og at de gjorde en feil ved å slippe inn Joana.

– Dette er vurdert av UDI til ikke å falle inn under definisjonen arbeid i unntaket fra bortvisningsforskriften. En slik arbeidsferie er ikke å regne som sesongarbeid, ettersom utvekslingen har ferie og kultur som formål, sier politiinspektør Aas.

I dag sitter Vanessa i reisekarantene hjemme i Sveits.

SKUFFET: Vanessa Chassot forstår ikke det hun opplever som sterk forskjellsbehandling av politiet på Gardermoen. Foto: Privat

– Jeg forstår det virkelig ikke. Det gir ingen mening at jeg er den eneste som ikke får komme inn, sier Vanessa på telefon fra hjemlandet.

I vedtaket, som TV 2 har fått tilsendt, kommer det frem at politiet bortviste Vanessa med hensyn til folkehelsen under utbruddet av covid-19.

Grunnlaget finnes i bortvisningsforskriften som ble fremmet av Justis- og beredskapsdepartementet 15. mars i år, og har som formål å trygge folkehelsen under utbruddet av covid-19.

Spørsmålet er om Vanessa og Joana skal defineres som arbeidere eller ikke. Personer fra EØS som kommer til Norge for å arbeide, skal nemlig slippes inn. Regelverket gjelder også sveitsiske borgere, selv om Sveits er et såkalt EFTA-land, og ikke medlem av EØS-avtalen.

Arbeidsforholdet til de to jentene er organisert av Atlantis Utveksling– en organisasjon som blant annet driver med utveksling av utenlandsk ungdom som ønsker å arbeide i Norge samtidig som de bor hos en norsk familie.

– Ikke gjort unntak

Det er Utlendingsdirektoratet (UDI) som har ansvaret for hvordan regelverket skal tolkes. I en epost til TV 2 skriver de:

«EØS-borgere har rett til å reise inn for å arbeide i Norge, men i tilfeller der hovedformålet ikke fremstår som arbeid, men arbeidsferie og kulturutveksling mot kost og losji, har det ikke vært gjort unntak.»

At det ikke har blitt gjort unntak er derimot feil.

Dette er Joana et eksempel på. Hun ankom Norge dagen etter Vanessa, og har vært på Lyngør siden 29. mai. Nå er hun ferdig med reisekarantene og i gang med arbeidet i butikken til Kjøpmann Pedersen.

– Det er veldig rart. Jeg kom jo til Gardermoen dagen etter Vanessa med de eksakt samme papirene. Da jeg fikk beskjed om at hun ikke kom inn var jeg forberedt på at de ville bortvise meg også, sier Pinto.

SØRLANDET: Joana er i full gang med arbeidsoppgavene i butikken på Lyngør. Foto: Siv Senneset

Joana var allerede på vei fra Portugal da hun fikk beskjed om at Vanessa ble bortvist. Hun mellomlandet i Tyskland.

– Da jeg kom til Gardermoen spurte de meg en del spørsmål om hvor og hva jeg skulle. Så slapp de meg rett inn. Det var veldig lett, sier Joana.

– Følte meg kriminell

Vanessa satt 48 timer på et hotellrom på Gardermoen før hun måtte ta første mulige fly tilbake til Sveits. Til TV 2 forteller hun at hun ble svært skuffet da politiet bortviste henne.

– Jeg synes det er veldig urettferdig at jeg er den eneste som blir bortvist. Det virker jo som man kan tolke disse reglene både den ene og den andre veien. Det burde ikke være så vanskelig å forstå reglene, sier Vanessa.

Hun forteller at politiet behandlet henne på en måte som gjorde at hun følte seg som en kriminell, uten at hun forsto hva hun hadde gjort galt.

– Jeg synes ikke de behandlet meg noe bra. Jeg følte meg som en kriminell, selv om jeg ikke hadde gjort noe galt, sier hun.

Politiinspektør Ragnhild Aas sier at politiet ikke har bortvist noen med lovlig adgang til Norge.

– Vår forklaring på hvorfor dette ble håndtert ulikt, er at den som kontrollerte den portugisiske borgeren ikke var tilstrekkelig klar over disse nyansene, og lot vedkommende komme inn, sier Aas.

– Veldig leit

Siv Senneset driver familiebedriften Kjøpmann Pedersen på Lyngør. Bedriften består av både en restaurant og en liten nærbutikk.

RESTAURANT: Her skulle både Vanessa og Joana jobbet sammen med totalt 20 ansatte i sommer. Foto: Siv Senneset

– Vi synes dette er veldig leit. Vi hadde gledet oss og planlagt dette i lang tid. Kontraktene ble signert i januar, sier Senneset.

– Hva tenker du om svarene til politiet og UDI?

– Jeg skjønner at de påpeker at dette er kulturutveksling, men samtidig så er det jo arbeid. Vi har en kontrakt med tydelige retningslinjer på at de skal ha fulle arbeidsuker, sier Senneset.

Arbeidsoppgavene hos Senneset strekker seg fra kundeekspedering i butikken, til servitørarbeid i restauranten.

– Det er samspillet mellom å arbeide og å leve sammen med en familie som gjør at denne kulturutvekslingen oppstår. Vi har 20 ansatte her i høysesongen, og alle jobber på lik linje, sier Senneset.

BUTIKK: Siv Senneset gledet seg til å være både arbeidsgiver og vertsfamilie for de to jentene i sommer Foto: Privat

Hun skulle ønske reglene var mer forutsigbare. Hun påpeker også at det har kommet flere personer til Norge, etter at Vanessa ble bortvist.

– Jeg synes det er veldig trist. Det blir jo veldig uforutsigbart for de ungdommene som vil til Norge for å arbeide. Også for meg som arbeidsgiver og for Atlantis som organisasjon blir det veldig uforutsigbart, sier hun.

Frykter konkurs

Styreleder i Atlantis Utveksling, Kjersti Gangsø er overrasket over det som har kommet frem i saken. Da Vanessa ble bortvist var hun overbevist om at politiet hadde gjort en feil.

– Vi var helt sikre på at dette var innenfor regelverket, men når det nå viser seg at det ikke er det, så skaper det enorme konsekvenser for oss, sier Gangsø.

Atlantis er tredjepart i denne saken, og har sammen med Pedersen på Lyngør utarbeidet kontrakten som Vanessa og Joana har signert.

– Vi har jo lyst til å være flinke og følge regelverket, men denne saken viser jo at verken vi eller politiet selv skjønner hvordan dette skal tolkes, sier Gangsø.

Hun frykter nå at selskapet skal gå konkurs.

– Ved å tolke regelverket på denne måten blir det umulig for oss som ideell stiftelse å drive videre. Dette vil nok bety kroken på døra for oss, sier Gangsø.

Overfor TV 2 beklager politiet forskjellsbehandlingen. De opplyser også at politiet nå har hatt en gjennomgang på dette, slik at patruljene på vakt er klar over hvordan reglene skal tolkes.

– Vi jobber kontinuerlig med å sikre en så lik behandling som mulig i grensekontrollen, men med så hyppige endringer og mange nyanser er det dessverre ikke slik at vi alltid lykkes, avslutter Ragnhild Aas i politiet.