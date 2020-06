Sterk advarsel til Ap: – Dette er å gamble med arbeidsplasser

Oljeskattforhandlingene på Stortinget er nå helt i innspurten før fristen i morgen. Etter det TV 2 får opplyst er det ventet forhandlinger utover kvelden og muligens også ut i de tidlige nattestimer.

Nå kommer AUF med en siste advarsel til moderpartiet om å ikke gi oljenæringen en mer gunstig skatteordning.

– Dette er å gamble med arbeidsplasser på sikt, sier AUF-leder Ina Libak til TV 2.

– Staten kommer til å ta en stor risiko for oljenæringen og bruke penger på det som kan bli ulønnsomme investeringer Det er en alt for stor risiko å ta med fellesskapets penger, fortsetter hun.

– Uansvarlig

Arbeiderpartiet forhandler fortsatt sammen med Frp, Sp, Høyre, KrF og Venstre om krisepakken til oljenæringen, mens SV brøt ut av forhandlingene i går.

– Forhandlingene SV har trukket seg fra nå er noe av det mest uansvarlige jeg har sett i norsk politikk, sa finanspolitisk talsperson Kari Elisabeth Kaski til TV 2 i går.

Det partiene på Stortinget forhandler om er en oljeskattepakke som ble lagt fram i midten av mai.

Kjernen i regjeringens forslag er en større skatteutsettelse. Regjeringen anslår at næringen vil få bedret likviditeten med 100 milliarder kroner, på grunn av disse skatteendringen. Samtidig reduseres friinntekten. Det vil si den andelen av selskapenes inntekter som de kun betaler vanlig skatt på.

– Kan ikke subsidiere oljenæringen

Friinntekten halveres fra 20,8 til 10 prosent i regjeringens forslag, noe næringen selv reagerte sterkt på.

Som TV 2 tidligere har skrevet har et flertall på Stortinget vært villig til å komme næringa i møte på dette punktet, og i går kunne Dagens Næringsliv melde at partiene trolig blir enig om en like gunstig friinntekt som tidligere i tillegg til utsatt skatt for oljenæringen. Dette vil AUF nå advare mot.

– Vi AUF er imot de endringene i oljeskattregimet som Ap nå er i ferd med å gå inn for. Vi burde gått i helt motsatt retning, sier Libak.

Hun mener i tillegg at hvis partiet først går inn for disse endringene så må det være tidsavgrenset til denne akutte krisen nå.

– Vi kan ikke drive å subsidiere oljenæringen ut 20-årene, når vi nå bare har ti år på oss på å kutte klimautslippene, sier AUF-lederen.

Hun mener tvert imot moderpartiet nå potensielt går glipp av en unik mulighet til å omstille norsk økonomi.

– Nå er jeg redd Ap skyver den omstillingen lenger fram i tid. Dette er ikke noe som blir lettere. Det nytter ikke å lukke øynene, sier hun.

– Ærlig sak å være uenig

Finanspolitisk talsperson i Arbeiderpartiet, Hadia Tajik, svarer slik på AUFs advarsel:

– Det er en ærlig sak at AUF er uenig i behovet for å gjøre endringer i oljeskatten. Men Arbeiderpartiet ser behovet for å sikre viktige norske arbeidsplasser i olje-, gass- og leverandørindustrien, sier Ap-nestlederen til TV 2.

FORTSETTER FORHANDLINGENE: Finanspolitisk talsperson i Ap, Hadia Tajik. Foto: Terje Pedersen/NTB Scanpix

Slik hun ser det er det oljearbeidernes kompetanse som skal Norge «gjennom det grønne skiftet».

– Men litt av problemet er at regjeringen har gjort en for dårlig jobb med å ruste oss for framtida og sørge for at leverandørindustrien har flere ben å stå på. Det er grunnen til at vi er i denne situasjonen nå, sier Tajik.

Hun viser til at Arbeiderpartiet i forhandlingene har stilt krav om en tilsvarende skatteomlegging for klimavennlige næringer for å sikre at det blir minst like attraktivt å investere i disse.

– Nå forhandler vi om midlertidige ordninger i en krisetid. Stor ledighet og tomme verft er usosialt, og det må vi motvirke, samtidig som vi stiller klare krav til å kutte utslipp og utvikle klimavennlig teknologi. Vi kommer til å følge nøye med på at regjeringen faktisk leverer på klimakravene, sier Tajik.