Den kjendisen kunne blitt programleder og radioprofil Ida Fladen (34), men oppholdet hennes fikk en tidlig og brå slutt. Kort tid etter ankomst ble 34-åringen nemlig syk og måtte trekke seg fra innspillingen.

– Jeg har krystallsyke, og var så uheldig å få et anfall tidlig i mitt opphold på Farmen. Jeg hadde gledet meg enormt mye, så det kunne ikke kommet på et dårligere tidspunkt. Det er skikkelig kjedelig, men sykdom får man dessverre ikke gjort noe med, sier Fladen til TV2.no.

Kraftige anfall av svimmelhet

Det medisinske navnet på krystallsyke er benign paroksysmal posisjonsvertigo (BPPV). Ifølge informasjon fra det offentlige helsenettstedet helsenorge.no skyldes sykdommen at krystaller i det indre øret har løsnet og havnet i en av ørets bueganger. Buegangene er en del av balanseorganet, og gjør det mulig å oppfatte at hodet roterer, samt stabilisere synet ved raske hodebevegelser.

Når de løse krystallene irriterer følerne i buegangene, fører dette til at buegangene sender feil signaler til hjernen. Den oppfatter da at hodet roterer, selv om du i virkeligheten er i ro, noe som utspiller seg som kraftige anfall av svimmelhet og ufrivillige øyebevegelser.

Sykdommen er helt ufarlig, men plagsom, og anfallene varer vanligvis i 10-20 sekunder.

Noen er hardere rammet

Fysioterapeut Anna Lejerstedt ved Nordfalk Øre-Nese-Hals, som har spesialisert seg på behandling av sykdommen, sier imidlertid at noen er hardere rammet enn andre.

– For noen utløses symptomene kun av spesielle hodebevegelser som kan gi svimmelhet med kort varighet på 10-20 sekunder, men de kan også vare alt fra dager til måneder. Svimmelheten kan da være tilstede hele tiden, i mer eller mindre grad, forklarer Lejerstedt.

For de som er hardere rammet forsterkes også symptomene.

– Er man hardt rammet av krystallsyke er svimmelheten kraftigere, det er vanlig å være kvalm og man kan kaste opp. Man blir som regel veldig sliten og kan ha problemer med balansen, sier Lejerstedt.

De aller fleste blir friske fra krystallsyke med behandling, men de som er hardest rammet kan både oppleve hyppige nye anfall eller tilbakefall fordi behandling ikke gir varig effekt.

– Vi vet ikke så mye om hvorfor noen får så hyppige anfall, men mangel på D-vitamin kan være en årsak. Det kan også være underliggende sykdom som for eksempel migrene, sier Lejerstedt.

– Veldig lei oss

Fladen ble diagnostisert med sykdommen for sju år siden, men har slitt med de samme plagene siden tenårene. Hun har vært åpen om den kroniske tilstanden i media flere ganger tidligere.

TV 2 synes det er leit at Fladens opphold skulle ende slik, og sier at de støtter henne i beslutningen om å avbryte konkurransen.

– Vi er veldig lei oss for at Ida måtte avbryte oppholdet sitt på Farmen kjendis, og vi er helt enige i hennes beslutning om ikke å fortsette. Vi så hvor mye hun hadde gledet seg, og hvor motivert hun var, men sykdom er det ikke mulig å ta kontroll over med viljen alene. Vi ønsker Ida det beste, og masse lykke til videre, sier TV 2s programredaktør Kathrine Haldorsen.

– Vil dette skape problemer for produksjonen?

– Det er så mange bra deltagere på Farmen kjendis, at det ikke medfører noen problemer å gjennomføre produksjonen hvis en faller fra, sier Haldorsen.

Ville ta hånd om dyrene

Da TV2.no snakket med Fladen like før hun skulle inn på gården, fortalte 34-åringen at hun var svært glad for å skulle ta del i Farmen-eventyret. Hun så særlig fram til å ta hånd om så mange ulike dyrearter.

– Jeg er veldig glad i dyr, og Farmen-gården er jo et paradis med mange dyrearter jeg ellers ikke ville lært å kjenne gjennom bylivet jeg lever til vanlig, fortalte hun.

Fryktet lite søvn

Da hun fikk spørsmål om hva hun trodde ville bli den største utfordringen, nevnte ikke 34-åringen noe om krystallsyken, men var mest bekymret for å slite med nattesøvnen.

– Jeg synes egentlig ikke det er så lett å sove godt i min egen seng hjemme i Oslo, så jeg regner med at det kommer til å bli tøft å sove på rom med mange andre.

