June-Maria (27) fikk sitt åttende barn – en dag senere kom skrekkbeskjeden

Bloggeren June-Maria Ruud fikk nylig sitt åttende barn. Fem dager etter fødselen forklarte legene at sønnen var syk.

Ruud, som tidligere driftet nettsiden lykkenermange.blogg.no, delte en trist nyhet med de over 9.000 følgerne sine på Instagram tirsdag kveld.

«Vi har fått kjenne på alle foreldres verste mareritt ved at vår nyfødte, vakre og velskapte gutt har balansert mellom liv og død», skrev hun på Instagram.

LYKKELIG: Ruud trives i mammarollen. Foto: Instagram/@lykkenermange

– Livet snudd på hodet

Et døgn etter fødselen viste det seg at barnet hadde en betennelse i kroppen. Legene kunne fortelle at han hadde både blodforgiftning og hjernehinnebetennelse.

– Tiden etter fødsel har vært både fin og fryktelig skremmende. Vi fikk en fin fødselsopplevelse i Tønsberg, en kjemperask fødsel med en utrolig dyktig jordmor som også tok i mot det første barnet vårt. Jeg var oppe og gikk en halv time etter forløsningen, så formen min er strålende! Det føltes som alt ble snudd på hodet da lille Melvin ble syk, sier hun til TV 2.

Den nyfødte sønnen ble sendt til Rikshospitalet i hui og hast, og etter innleggelsen fulgte det fire kritiske dager. Heldigvis kan Ruud bekrefte til TV 2 at bakteriene i sønnens kropp brytes ned, og at formen er på bedringens vei.

– Han kvikner mer og mer til, og at han allerede vil ta brystet er kjempeherlig. Han viser seg å være en liten tøffing, men det må han jo også kanskje være, når han skal komme hjem til syv spente storesøsken som venter iherdig på ham.

Stor familie

Fra før har hun og ektemannen Nicklas barna Eliana-Esthelle, Lone-Leandra, Noah-Nathaniel, Milian-Mattheus, Adriel-Amadeus, Melion-Marchelius og Neah-Noelle.

I 2017 skapte hun overskrifter da hun ble Norges yngste seksbarnsmor, men siden den gang har hun altså fått to nye familietilskudd.

27-åringen vokste opp i en enda større familie, med 13 søsken. Hun var 17 år da hun ble gravid for første gang, og det andre barnet var på vei da hun giftet seg i Larvik på 19-årsdagen.

Hun har tidligere uttalt til Se og Hør at tilværelsen med en stor familie er fantastisk.

– Selvsagt er det krevende til tider, men mest av alt er det ekstremt givende å ha så mange barn. Livet vårt er helt fantastisk. Den kjærligheten vi opplever i familien, er det ingen som skjønner før de ser den på nært hold.