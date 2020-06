Gir blaffen i advarsel etter protest: – Jeg har følt på rasismen i alle år

Tokmac Nguen føyde seg inn i rekken av fotballprofiler som i helgen markerte sin støtte til George Floyd spesielt og rasismesaken generelt etter politidrapet i USA som har startet en bevegelse mot rasisme.

Da han scoret for sitt Ferencvaros i den ungarske toppdivisjonen mot Puskas Academy dro han opp drakten og viste frem en trøye med ordene: «Justice for George Floyd».

I AKSJON: Tokmac Nguen mot Espanyol i Europaligaen i fjor høst. Foto: Zsolt Szigetvary

– Jeg hadde vanskelig for å sette ord på de følelsene jeg egentlig satt med. Jeg var veldig ukomfortabel med situasjonen, og ønsket å vise støtte på min måte. Da var det mest naturlig for meg å vise det på den måten, om jeg scoret i den kampen. Det er samtidig på den måten at flest mulig mennesker kan se den beskjeden jeg ville formidle.

– Jeg tror det er viktig å bruke den plattformen man har, hvis man har en plattform.

Truet med straff

Og mange har fått det med seg. Nguens målfeiring har skapt overskrifter langt utenfor Ungarns og Norges grenser.

Spesielt etter at det ungarske fotballforbundet varslet at de hadde gitt 26-åringen en reprimande, og truet med ytterligere straff dersom det kom lignende politiske ytringer.

– Jeg ga egentlig litt faen i den advarselen, sier Nguen på telefon fra Budapest.

Han var forberedt på at det kunne komme reaksjoner fra forbundet. FIFA-regler dikterer at politiske ytringer ikke er lov på kamper.

– Jeg gjorde det fordi at jeg visste at jeg er i et land hvor det ikke er så mange svarte. Jeg visste at det kunne komme en eller annen form for straff mot meg, men likevel valgte jeg å gjøre det. Det er en så viktig sak at det går langt utenfor fotballen og meg selv.

– Samtidig ble jeg litt overrasket over at de valgte å gjøre det på den måten. Det har skuffet meg i etterkant at de valgte å vise at det jeg gjør kan bli straffet, når alle forstår grunnen til det jeg gjorde.

– Vet du hva en eventuell straff vil bli om du gjør det igjen?

– Nei, samtidig skal jeg ikke gå ut hver kamp og protestere. Det var en melding som jeg ville få frem der og da. Nå har jeg gjort det, og jeg står for det.

Følt på det lenge

Han er takknemlig for at FIFA og president Gianni Infantino har bedt forbundene behandle George Floyd-protestene med fornuft. Blant kjente navn som har gjort dette er blant andre Borussia Dortmunds Jadon Sancho og Achraf Hakimi samt Schalke 04s Weston McKennie.

Onsdag kom meldingen om at det tyske fotballforbundet ikke vil straffe de som protesterte i helgen.

– Vi forstår alle at jeg og de først og fremst spiller fotball. Jeg skal gjøre det jeg skal gjøre på banen, men ikke få lov til å si noe om det som skjer. Samtidig har jeg følt på det med rasisme i alle år som en svart mann. Skal jeg ikke få lov til å ha en mening om det som skjer?

– Hva er dine konkrete erfaringer med rasisme?

– Jeg har gått gjennom en periode hvor jeg har fått rasistiske ting kastet mot meg, og vært i situasjoner der jeg har tenkt at dette kanskje skjer fordi jeg er annerledes enn andre, også i Norge. Samtidig må jeg si at jeg aldri har følt meg truet fordi jeg er svart.

Nå håper «Tokki» at flere følger i hans fotspor med å vise solidaritet, støtte og meninger:

– Det er 100 prosent sikkert. Jeg forventer egentlig at flere kommer frem og markerer. Faktisk er jeg litt overrasket over at det ikke er kommet flere frem allerede. Men det er jo en spesiell tid. Hadde det vært midt i en vanlig kampuke nå, så er jeg sikker på at flere hadde markert.

Oppfordrer til personlig engasjement

Emneknaggen #blackouttuesday fikk mange til å engasjere seg i sosiale medier med å spre svarte bilder. Det er vel og bra, men Nguen oppfordrer de med en stemme og en plattform til å nå ut til mange på til å bruke den aktivt.

– Det handler litt om å spre hva du personlige tenker om ting, og ikke bare vise støtte, sier han.

– Men nå føler jeg at det er kommet til et punkt hvor hele verden har fått opp øynene for det som skjer, og nå sier folk at nok er nok. Nå er det blitt en veldig stor sak som har fått hele verdens oppmerksomhet.

– Har du tro på at dette kan skape varige endringer?

– Spørsmålet er hvordan vi gjør dette. Hvordan får vi stopp på det? Det er gått over en klar grense. Nå sitter jeg spent og venter på dommen de som drepte George Floyd får. Tidligere har man hatt politifolk som er kommet seg unna i slike situasjonen. Det er tegnet jeg venter på, og det kommer til å styre retningen dette tar.

REAKSJON: Tokmac Nguen skuffet over en dommeravgjørelse i møtet med Ludogorets. Foto: Nikolay Doychinov

Presterer bra

Nguen ble født i en flyktningleir i Kenya etter at foreldrene flyktet fra Sør-Sudan, men er oppvokst i Norge. Han spilte for Strømsgodset frem til 2019, da han gikk til ungarske Ferencvaros.

– Det har vært null rasisme her. Det er jeg veldig, veldig overrasket over med tanke på det jeg hørte før jeg kom hit. Jeg elsker byen og jeg elsker folkene som er her. Man legger veldig fort merke til at de virkelig liker deg. Selvfølgelig er det også fordi jeg spiller i den beste klubben her, smiler han og forteller om restaurant-besøk der han slipper å betale og andre småting han ikke opplever i Norge.

Trivselen gir resultater. Ifølge avisen Nemzeti Sport var Nguen den beste spilleren i første del av den ungarske eliteserien denne sesongen. Han har scoret fire mål og har tre målgivende pasninger.

– Jeg tror ikke jeg hadde prestert så bra om jeg ikke hadde trivdes.

