– Du kan stille spørsmål ved om det er gjort en dårlig jobb av Skiforbundet

Emil Iversen synes det at rart at Norges Skiforbund ikke klarer å få solgt alle sine reklameplasser, mens Johannes Høsflot Klæbo alene sikrer seg 25 millioner på sin avtale med Uno-X.

Emil Iversen er både imponert og forundret over Johannes Høsflot Klæbos avtale gigantavtale, som gir ham 25 millioner kroner over fem år.

– Hvis det stemmer er det en bra avtale. Han har ikke sagt noe om summer, men jeg leste det sto fem millioner i året, ja, så da kan jo han begynne å vurdere om han skal sponse hele landslaget til slutt, sier Iversen til TV 2.

– Tror du at du kunne fått fem millioner på fem år?

– Nei, det tror jeg ikke, ler Iversen.

Vi møter Iversen i Granåsen etter ei treningsøkt med nettopp Johannes Høsflot Klæbo, Jan Thomas Jenssen og Niklas Dyrhaug. Iversen bare himler med øynene over hvilke beløp det er snakk om for Klæbo.

– Fem millioner tror jeg er mer enn det Petter (Northug) noen gang hadde. Det er en stor kontrakt. Hvis det stemmer er det helt rått. Jeg unner Johannes det, sier Iversen, og legger til:

– Det er ikke noen tvil om at han er helt unik når det kommer til langrenn. En ener. Han vil slå alle rekorder og bli en historisk skiløper. Han er egentlig det allerede, og han har jo så vidt fått hår på brystet. Det er veldig unikt og det er fortjent.

– En dårlig jobb?



Samtidig har ikke Skiforbundet klar å fulltegne sine avtaler.

– Du kan stille spørsmål ved det, når han klarer å selge ut en logo til den prisen, om det er gjort en dårlig jobb i forhold til det. Du kunne fått mer enn en logo for et helt lag for den summen der, sier Iversen.

Langrennssjef Espen Bjervig svarer:

– Det er riktig som Emil sier at vi har ledig reklameplass på vår konkurransedrakt. Vi har likevel omlag 87 millioner kroner i kommersielle inntekter. Og vi har altså ett ledig merke å selge som betyr at inntektene øker når det reklamemerket blir solgt. Jeg synes markedsavdelingen gjør en super jobb i et krevende marked.

Han får støtte av Johannes Høsflot Klæbo:

– Espen Bjervig og Norges Skiforbund fortjener skryt for at denne avtalen gikk i orden, understreker han etter sin egen rekordavtale.

– Får håpe det tar vekk fokuset



Ifølge eksperter på sponsing av idrettsstjerner og klubber så er Høsflot Klæbos avtale som et eventyr å regne i disse tider. Flere påstår for eksempel at det kun er Rosenborg av de norske fotballklubbene som har sponsoravtaler på dette nivået. Konfrontert med det sier Johannes Høsflot Klæbo:

– Hva skal jeg si, man er jo på en måte stolt og kjenner det er artig at man får betalt for en jobb man har lagt ned.

Landslagskompis Iversen håper den store avtalen går til hodet på landslagskompisen.

– Vi får håpe det tar vekk litt av fokuset på trening, spøker han.

Men selv med eventyrlig sportslig suksess og penger som flommer inn, frykter ikke Klæbo at han helt ubevisst skal bli mett.

– Jeg tror ikke hodet mitt er skrudd sammen slik, jeg frykter ikke at dette her kan bli noen hvilepute, jeg er mer motivert enn noen gang, sier han.