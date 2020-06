USAs ambassade i Oslo: – Vi støtter de som vil demonstrere utenfor ambassaden

I en uttalelse fra den amerikanske ambassaden i Oslo sier de at utdyper sine fulle kondolanser overfor familien til Floyd.

Det kommer frem i en pressemelding fra ambassaden.

– USAs ambassade i Oslo deler sinne og sorgen til alle de i USA og rundt i verden har vist overfor døden til George Floyd, skriver de i pressemeldingen.

Det er ventet en stor demonstrasjon utenfor ambassaden kommende fredag. Ambassaden skriver videre at de vil støtte en slik demonstrasjon.

– Vi gir vår fulle støtte til de som fredfullt har uttrykt deres synspunkter utenfor ambassaden. Vi vil også støtte de som planlegger dette senere denne uken, skriver de videre.

Ambassaden skriver at Justisdepartmentet i USA har gitt dødsfallet til George Floyd høyeste prioritet.

– Dødsfallet minner oss på at vi har en lang vei for å bli et totalt likestilt samfunn. Vi gir våre kondolanser til familien og etterforskningen har høyeste prioritet, heter det i uttalelsen.