Kvinne i Trøndelag siktet for å ha forgiftet ektemann med plante

En kvinne 50-årene fra Trøndelag er siktet for grov kroppsskade etter at hun skal ha forgiftet ektemannen sin med en giftig plante.

Kvinnen ble pågrepet i pinsehelgen og fremstilt for varetektsfengsling i Sør-Trøndelag tingrett 2.pinsedag, skriver Adresseavisen.

Ifølge avisen skal lensmannen i området hvor paret er fra, startet en etterforskning fordi mannen ble lagt inn på sykehus på grunn av forgiftning.

Fornærmede har blitt lagt inn flere ganger, lensmannen vil se om det er noen sammenheng med etterforskningen som pågår mot kvinnen.

Politiadvokat Anne Haave opplyser til avisen at den fornærmede mannen har vært kritisk skadd flere ganger og innlagt flere ganger ved St. Olavs hospital.

– Kvinnen er siktet for grov kroppsskade ved forgiftning én eller flere ganger på en tidsperiode fra februar til mai 2020, sier Haave.

Det kommer frem i kjennelsen at kvinnen har forklart at hun mistenker ektemannen for å ha tatt giften på egen hånd for å få oppmerksomhet og for å hindre at hun forlater ektemannen.

Interesse for blomster

Kvinnen skal ifølge kjennelsen ha stor interesse og kunnskap om blomster. I slutten av mai ble det kastet en en plante som inneholder giftstoffet akonitin, dette stoffet ble funnet i ektemannens kropp.

Ektemannen er skrevet ut av sykehuset, og har forklart til politiet at han har full tiltro til sin kone. I tillegg sier han at forholdet deres er bra.

– Ikke skjellig mistanke

Kvinnen ble løslatt i tingretten da det ikke var skjellig grunn til mistanke. Påtalemyndighetene anket og fikk medhold i at hun skulle varetektsfengslet frem til lagmannsretten har behandlet anken.

Til Adresseavisen sier kvinnens forsvarer at hun ikke har noe med dette å gjøre.

– Min klient hevder at hun er helt uskyldig og ikke har noe med dette å gjøre i det hele tatt, sier advokat John Berg, som forsvarer kvinnen.