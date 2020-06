Sundby ble trebarnsfar

Det forteller Sundby til VG.

– Det var en uke over termin, men da det først var i gang, gikk det kjemperaskt. Det tok et par timer fra vi dro hjemmefra til han var ute, sier langrennsløperen.

Det nye tilskuddet i familien har fått navnet Magnus.

Fra før har paret sønnene Markus (7) og Max (4). De har ikke planer om noen ytterligere familieforøkelse.

– Jeg satser på at de daglige rutinene går bra. Det er greit å være innstilt på at ikke alle dager blir like enkle. Men jeg nyter timene jeg kan være hjemme å se på en liten baby.

– Akkurat nå har vi konkludert med at kvoten er fylt opp. De skal jo følges opp, sier Sundby.

