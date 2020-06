Midtsetekravet på fly vurderes på nytt

Helsemyndighetene vil se på veilederen for luftfart der det blant annet kreves at det er ett tomt sete mellom flypassasjerer som ikke tilhører samme husstand.

Samferdselsminister Knut Arild Hareide (KrF) påpeker at Norge var tidlig ute med en veileder for smittevern i luftfarten og sier til Bergens Tidende at han mener dette var viktig for at det skal være trygt å fly.

– I sommer skal mange feriere i eget land, og da trenger vi et godt og trygt flytilbud. Helsemyndighetene, som sitter på fagkompetansen, ser nå på veilederen og vurderer en harmonisering med Easa. Tiltak som følge av en eventuell harmonisering vil vi i så fall komme tilbake til, sier han.

Siden 28. april har kravet fra norske myndigheter vært at det skal være ett tomt sete mellom flypassasjerer som ikke tilhører samme husstand.

Nylig kom FNs luftfartsorganisasjon ICAO med sine retningslinjer for å begrense smittespredning om bord på fly. Tomme midtseter er ikke en del av anbefalingen deres.

Luftfartsekspert og førsteamanuensis Espen Andersen ved Handelshøyskolen BI frykter for flyselskapene om den særnorske midtseteblokkeringen fortsetter.

– Når de klager sin nød og sier at det ikke er mulig å drive kommersiell flytrafikk, så har de 100 prosent rett. Det er ikke noe sutring, det er sånn det er. Hvis vi ser kortsiktig på det, så er det helt katastrofe, sier han til NRK.

(©NTB)