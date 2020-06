Verdens mest omtalte forsvinning: Hva skjedde med Amelia Earhart?

I 1907 så ti år gamle Amelia Earhart en flymaskin for første gang. Den unge jenta var mindre imponert over det hun fikk se.

– Det var en ting full av rustne ledninger og treverk. Den så ikke interessant ut i det hele tatt, sa Amelia om møtet med fremkomstmiddelet.

Ti år senere i 1917 skulle den unge kvinnen gjøre en helomvending. Under et flyakrobatikk-show ble Amelia overbevist om at et lite, rødt fly snakket til henne da det suste forbi i høy hastighet.

28. desember 1920 satte hun sine føtter i en flymaskin for første gang. Flere titalls meter over bakken forstod Amelia at det var dette hun var født til å gjøre.

I hele 15 år fløy hun verden rundt. Amelia tok 16 verdensrekorder og ble et idol for både kvinner og menn i inn- og utland.

Men den store lidenskap skulle også bli hennes død.

2. juli i 1937 ble flyet hun styrte sporløst borte. 39-åringens forsvinning er fortsatt et av de største flymysteriene i historien.

Amelia Mary Earhart ble født i 1897, i byen Atchison i den amerikanske delstaten Kansas, som datter av Edwin og Amy Earhart.

Amelias far er hard på flaska og mister jobben når Amelia er tenåring. Moren Amy går fra ektemannen, og blir aleneforsørger for Amelia og søsteren Muriel. Familien på tre flytter til Chicago.

Amelia uteksamineres fra Hyde Park High School i Chicago i 1915. Veien videre bringer henne til jenteskolen Ogontz i Philadelphia, men etter kun halvannet år på skolebenken verver hun seg som sykepleier ved militærsykehuset i den kanadiske byen Toronto under andre verdenskrig.

Senere tar hun jobb som sosialarbeider. Amelia tjener nå nok til å endelig kunne ta fatt på den luftige drømmen.

Kjøpte sitt første fly som 24-åring

Året er 1921 og 24 år gammel tar hun sin første flytime i Los Angeles hos den kvinnelige flypioneren og instruktøren Neta Snook.

På seks måneder klarer Amelia å spare opp nok til å kjøpe sitt første fly. Valget faller på en lysegul Kinner Airster med to seter. Hun døper flyet «The Canary», og blir i 1922 rekordholder i den gule maskinen når hun som første kvinne når en høyde på 14.000 fot, tilsvarende 4267 meter.

Amelia Earhart ble en folkehelt i USA. Her avbildet i mai 1932 sammen med flymaskinen Lockheed Vega. Foto: AP Photo

Etter at Amelias mor flyttet fra sin alkoholiserte ektemann, hadde den lille familien så vidt fått hjulene til å gå rundt. Nå hadde økonomien nådd bristepunktet.

I 1924 selger Amelia sin gule «kanarifugl» for å brødfø familien. Samtidig tar hun jobb som hjelpepleier.

Telefonsamtalen som endret alt

Tre år senere kan en hel verden lese sensasjonelle overskrifter om at svenskættede Charles Lindberg ble den første i historien til å fly non-stop over Atlanterhavet fra England til USA.

Året etter, i 1928, mottar Amelia en telefonsamtale som på kort tid snur livet hennes på hodet.

«Ønsker du å bli den første kvinnen til å fly over Atlanterhavet?», spør stemmen i telefonen. Navnet hans er kaptein Hilton H. Railey.

Tre kvinner hadde tidligere mistet livet i forsøket hun nå hadde gitt et rungende «ja» til å begi seg ut på.

Sammen med pilot Wilmer Stultz og co-pilot og mekaniker Louis E. Gordon flyr Amelia i en Fokker F7, døpt «Friendship», fra Newfoundland i Canada 17. juni samme år.

21 timer senere lander hjulene på rullebanen i Burry Port, Wales.

En parade i New York venter folkeheltene i hjemlandet. De blir også gjort stor stas på i Det hvite hus av USAs daværende president Calvin Coolidge.

HELT: Amelia poserer med blomster etter å ha blitt første kvinne over Atlanterhavet. Foto: AP Photo.

Finner mannen i sitt liv

Samme år kjøper Amelia seg en Avro Avian to-dekker. Rekordforsøkene vil ingen ende ta, og hun blir den første kvinnen i historien til å fly solo tvers over det amerikanske kontinentet – tur-retur.

I februar 1931 gifter hun seg med bokforleggeren og forretningsmannen George Palmer Putnam etter tre års bekjentskap.

Putnam var i 1928 med på å forberede Amelia på reisen over Atlanterhavet, og de to fant raskt tonen. For å beholde sin uavhengighet, kaller Amelia ekteskapet for et «partnerskap med samarbeid».

George Putnam og Amelia Earhart gifter seg i 1931. Her avbildet sammen i 1937. Foto: AP Photo

Den snart fire år gamle rekorden til svenskættede Lindberg er fortsatt noe Amelia tenker mye på. Sammen med ektemannen legger hun i skjul en plan om å bli den første kvinnen til å fly solo over Atlanterhavet.

I løpet av fire år har 35 piloter dødd i forsøket.

Men det skremmer ikke Amelia.

Ekstreme rekorder

10. mai 1932 – nøyaktig fire år etter Lindbergs rekord – letter den korthårede kvinnen fra Harbor Grace på den kanadiske øya Newfoundland. Planen er å lande i Paris, men sterk vind og dårlige forhold tvinger Amelia ned i Irland.

– Etter å ha skremt de aller fleste kuene i nabolaget landet jeg i hagen til en bonde, sier den ferske rekordholderen.

Amelia klarer å krysse Atlanterhavet, og USAs president – som nå er Herbert Hoover – overrekker en gullmedalje til landets store helt.

Amelia er tydelig opptatt av likestilling, og sier at solo-turen over Atlanterhavet er et bevis på at at menn og kvinner er likeverdige i «jobber som krever intelligens, koordinering, viljestyrke og hastighet».

USAs president Herbert Hoover overrekker Amelia gullmedaljen utenfor Det hvite hus. Foto: AP Photo

I de kommende årene gjør Amelia seg mer og mer kjent verden over. Hun tar nye rekorder, både i høyde og lengde, og blir den første person til å fly solo over Stillehavet fra Hawaii til det amerikanske fastland.

Til slutt gjenstår én rekord. Den største av dem alle, nemlig å fly den lengste veien rundt jorden.

Den siste reisen

En mann ved navn Wiley Post hadde i 1931 gjennomført jordomflyvningen, men Amelia skal nå velge en lengre rute. Hun vil fly langs ekvator, en rute som er om lag 46 000 kilometer.

For å gjennomføre det mange kaller et selvmordsforsøk, trenger Amelia et nytt og bedre fly. Og det får hun. Maskinen som skal fly henne inn i historiebøkene blir en Electra Lockheed 10-E, bekostet av Purdue University hvor Amelia arbeider som teknisk rådgiver.

Året er 1937 og Amelia er snart 40 år gammel. Hun er klar for sin største bragd noen sinne.

Amelia Earhart og flynavigatør Fred Noonan poserer foran flyet som skal frakte dem rundt jorden. Foto: AP Photo.

Men når startskuddet går den 17. mars, har Electraen for tung last og Amelia krasjer på rullebanen på dag to. Flyet må repareres og rekordforsøket blir utsatt på ubestemt tid.

– Jeg har en sterk følelse av at det er én god flytur igjen i systemet mitt, og jeg håper at det er denne turen, sier Amelia om den kommende jordomflyvningen.

1. juni setter hun seg igjen bak spakene. Sammen med navigatøren Fred Noonan, letter det nyreparerte flyet fra Miami og vender snuten vestover. Den historiske reisen på 46 671 kilometer er i gang.

Amelia avbildet 6. juni 1937 i Brasil under verdensrekordforsøket. Kort tid senere flyr hun og Noonan videre til Senegal. Foto: AP Photo

Amelia har lagt 35 000 kilometer bak seg – og en rekke stopp – når hun den 29. juni lander på øya Papa Ny-Guinea i Stillehavet. Unøyaktige kart har gjort navigasjonen vanskelig for Noonan, men nå kan de endelig hvile i noen dager på den vakre og frodige øya i Oseania før nest siste etappe.

10 000 kilometer gjenstår totalt når de den 2. juli taxer på øyas rullebane. Det åpne hav – og 4000 nye kilometer - venter.

Målet er den bittelille koralløya Howland Island, hvor høyeste punkt er tre meter over havet.

De siste timene

Amelia og Noonan fjerner alt av unødvendigheter fra flyet før avreise, slik at de kan frakte med seg mer drivstoff. Dette vil gi Amelia omtrent 441 kilometer ekstra å gå på. Dyrebart drivstoff nå som de kun skal fly over åpent hav.

Men det går ikke mange timer før det lille flyet flyr inn i regnbyger. Været over Stillehavet kan skifte raskt, og de plutselig dårlige forholdene gjør navigasjonen vanskelig for Noonan gjennom natten.

Når det nærmer seg morgen kontakter Amelia kystvaktskipet ITASCA for å rapportere om det dårlige været.

Amelia Earhart i førerkabinen på sin Electra Lockheed en drøy måned før hun forsvant. Foto: Albert Bresnik

Det amerikanske kystvaktskipet ITASCA ligger ankret opp rett utenfor den lille øya Howland Island, som er Amelias mål. To andre amerikanske skip er plassert langs flyruten som markører, og blir beordret om å tenne alle lys om bord slik at piloten og hennes navigatør lettere skal finne veien.

– Skyet vær. Skyet, hører ITASCA Amelia si over radioen.

Kystvakten svarer, men beskjedene kommer ikke frem til piloten. Amelia klatrer høyere med flyet for å unngå uværet. Høyden sluker bensin, og tiden er knapp.

Klokken er nå 07.42 på morgenen, og ITASCA får igjen inn en beskjed over radioen.

– Vi må være over deg, men vi kan ikke se deg. Drivstoffet har snart tatt slutt. Har vært umulig å kontakte deg via radioen. Vi flyr i 1000 fot.

Signalene mellom skipet og Amelia er elendige. De gir begge flere viktige meldinger som aldri når frem til mottaker.

Kystvakten prøver igjen å svare, men til ingen nytte. Klokken er nå 08.55 og det er siste gang noen hører stemmen til 39 år gamle Amelia Earhart.

– Vi flyr i retning nord og sør.

Kystvakten forstår etter hvert som tiden går at det verst tenkelige har hendt, og et omfattende redningsforsøk blir umiddelbart igangsatt på det åpne havnet.

Historisk redningsaksjon

I løpet av 17 dager blir det gjort søk i hele 250 000 kvadratkilometer av havet, med ni skip og 60 fly, noe som koster landet fire millioner amerikanske dollar.

Søket er det mest storstilte i maritim historie. 19. juli må likevel USA og landets president Franklin D. Roosevelt motvillig avslutte redningsaksjonen.

Året etter, i 1938, blir et fyrtårn reist på Howland Island til minne om heltene som aldri nådde frem.

Over hele USA blir flere skoler og gater oppkalt etter Amelia Earhart, deriblant Amelia Earhart Elementary, Middle School og High School i statene Utah og California. Priser og stipender blir årlig delt ut i hennes navn.

Den 83 år gamle forsvinningen er fortsatt et tema som opptar mange. Hva skjedde med Amelia Earhart? Foto: AP Photo

Hva skjedde egentlig?

Hva som faktisk hendte med Amelia og Noonan er det ingen som vet for sikkert. Det stopper likevel ikke de mange teoriene i å løpe løpsk.

USAs offisielle standpunkt i forsvinningen var at Amelia gikk tom for drivstoff og styrtet i Stillehavet.

En av de langt mer spennende teoriene ble lansert av en 15 år gammel jente i Florida ved navn Betty Klenck Brown. Hun hevdet å lytte til radioen da en kvinnestemme plutselig brøt inn og tryglet om hjelp: «Vannet stiger. Det er nå i knehøyde. Hjelp oss ut, fort.»

Betty Klenck Brown avbildet i 2007, 84 år gammel. Hun hevder fortsatt at det var Amelia Earhart hun hørte på radioen i 1937, og sier hun har tenkt på det hver dag siden. Foto: Noah Berger/AP Photo

En annen kvinne bosatt i Toronto har påstått at hun også fikk inn signaler fra en ukjent person som sa: «Vi tar inn vann ... Vi klarer ikke holde ut stort lenger.»

Noen mener at 39-åringen egentlig var en hemmelig agent som ble sendt av amerikanske myndigheter for å spionere på de mange japansk-kontrollerte øyene nord i Stillehavet.

Andre hevder at Amelia måtte nødlande på en av øyene, og at hun og Noonan ble tatt til fange av japanske soldater. Ryktene sier at de skal ha blitt mistenkt for spionasje og senere dødd i fangenskap.

Amy Otis Earhart (79) ser på portrettet av datteren sin Amelia ti år etter forsvinningen. Foto: AP Photo

En annen teori er at Amelia og Noonan returnerte trygt til USA, og at de begge endret navn og identitet.

Flere påstår at Amelia måtte nødlande på den ubebodde Gardnerøya, en øy som ligger et par hundre nautiske mil sør-vest for den egentlige destinasjonen Howland Island.

De mange teoriene sier at hun og Noonan levde der frem til de døde. I dag heter øya Nikumaroro og er en del av Phoenixøyene i staten Kiribati vest i Stillehavet.

Hevder å ha funnet Amelias levninger

Skal vi tro nyere teknologi og en universitetsprofessor, kan det se ut til at det faktisk er den ovennevnte øya som ble Amelias siste hvilested.

I 1940 fant en britisk ekspedisjon en hodeskalle tilhørende et menneske, hele 13 beinrester og en skosåle – trolig fra en kvinnesko, på ubebodde Nikumaroro.

Beinrestene og knoklene ble sendt til øystaten Fiji i Stillehavet, hvor det ble konkludert med at de trolig tilhørte en tettbygd mann.

I 2018 tok professor Richard Jantz ved Universitetet i Tennessee en ny analyse av beinrestene som ble funnet i 1940. Med et dataprogram som nå brukes av rettsmedisinske antropologer, kunne Jantz anslå at det var en kvinne som døde på den øde øya.

Ric Gillespie, etterforsker og grunnlegger av The International Group for Historic Aircraft Recovery, viser frem skosåle og pleksiglass som ble funnet på den ubebodde øya. Foto: Bebeto Matthews/AP Photo

Beinrestene som ble funnet i 1940 ble kastet av britiske myndigheter etter at de ble analysert på Fiji, men professoren og forskerne har brukt gamle fotografier, sammen med Amelias pilot- og førerkort, for å fastslå at kroppsmålene stemte overens med skjelett-restene.

De skal ha tilhørt en over gjennomsnittet høy kvinne med europeisk avstamning.

«Dette støtter sterkt konklusjonen om at Nikumaroro-knoklene tilhørte Amelia Earhart», skriver professoren i rapporten.

«Inntil det foreligger endelige bevis for at levningene ikke er Amelia Earhart, er det mest overbevisende argumentet at tilhører henne», står det videre.

Fant rester etter bålplass

The International Group For Historic Aircraft Recovery (TIGHAR) har lagt frem bevis som sier at det ble sendt radiosignaler fra Amelias Electra-fly totalt 100 ganger i løpet av elleve dager etter forsvinningen.

For å sende radiosignaler må motoren være i gang. Dette støtter dermed teorien om at Amelia og Noonan nødlandet på øya Nikumaroro, og at de begge var i live.

TIGHAR, som mener det er bevis for at de kan ha overlevd i flere måneder, har hele tre ganger besøkt den ubebodde øya.

På ekspedisjonene skal de ha funnet rester etter en bålplass i samme område som levningene ble funnet i 1940.

Men hva som egentlig skjedde med den amerikanske folkehelten Amelia Earhart og flynavigatøren Fred Noonan er det ingen som vet.

Skal man tro professor Jantz og hans forskerteam, så døde de begge som skipsbrudne på den ubebodde øya i Stillehavet.