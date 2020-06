Bodil Blöe Hanssen trodde at det var en gresshoppe som hadde forvillet seg inn i huset hennes i Moss. Det var det absolutt ikke.

Da Bodil Blöe Hanssen fra Moss nylig skulle sette inn i oppvaskmaskinen, dukket det opp en stor, neongrønn skapning i oppvaskkummen.

Skapningen klatret opp på kjøkkenbenken og deretter over hånden til Bodils mann.

– Jeg hørte at han bare ropte: «Wow! Oh shit!», sier hun til TV 2.

Det var Moss Avis som først omtalte saken.

UTE PÅ TUR: Den neongrønne krabaten kom tuslende opp fra kummen til kjøkkenbenken, hvor hun ble fanget. Foto: Privat

Aldri sett noe lignende

– Vi trodde først at det var snakk om en gresshoppe, men jeg skjønte fort hva det var. Hadde den krøpet over min hånd, hadde jeg besvimt, sier hun.

Den grønne skapningen var en edderkopp.

– Vi skyndte oss og tok en kopp over edderkoppen slik at vi kunne studere den nærmere. Jeg har aldri i mitt liv sett en neongrønn edderkopp, sier hun.

TITTEI: Smaragdedderkoppen ble avbildet flere ganger av den nysgjerrige familien i Moss før den ble sluppet fri. Foto: Privat

Sjelden i Norge

Bodils 12 år gamle datter satte seg ned og begynte å google seg frem til hva slags edderkopp dette var.

– Hun fant en artikkel i Tønsberg Blad om grønne edderkopper, og vi skjønte at det var snakk om en smaragdedderkopp – og at det er en hunn-edderkopp på grunn av den grønne fargen. Den er visst ganske sjelden i Norge, sier Bodil.

Bodil forteller at hun valgte å forbarme seg over den neongrønne edderkoppen.

– Jeg slapp den ut laaangt til skogs, sier hun og ler.

Hun forteller at hun nylig var i kontakt med Norsk zoologisk forening, som oppfordret henne til å sende inn bilder og hvor og når den ble funnet for å legge ut registreringen i Artsdatabanken.

I registreringen i Artsdatabasen kan man nå lese at «dyret kom kravlende opp av oppvaskkummen og ble satt fri etter fotoseansen».

Bekrefter funnet

Forsker Sandra Charlotte Helene Åström, ved Norsk Institutt for Naturforskning, bekrefter overfor Moss Avis at det er en smaragdedderkopp ekteparet fant.

SJELDEN SORT: Slik er smaragdedderkoppen avbildet i Artsdatabanken. Foto: Artsdatabanken

210 funn i Norge

I Artsdatabanken er så langt registrert 201 funn av smaragdedderkoppen i Norge. De aller fleste funnene er på Østlandet og Sørlandet.

Her kan man lese at smaragdedderkoppen er «meget stor», og at mens hunn-edderkoppen er neongrønn, har hannen en gulaktig bakkropp med en rødlig midtstripe.