«Blendet» topptrener om Haaland: – Perfekt for Real Madrid

Den andre spissen som løftes fram, er argentineren Lautaro Martínez. Pizzi omtaler duoen i en lengre analyse i Spanias største avis Marca.

Juan Antonio Pizzi lar seg imponere stort av Erling Braut Haaland. Foto: Khaled Desouki

Pizzi er ingen hvemsomhelst. Han scoret 160 mål på 360 kamper i spansk og argentinsk toppserie. Etter det ble han trener og har hatt ansvaret for spanske Valenia og store klubber i Argentina, i tillegg til landslagene i Chile og Saudi-Arabia (også i VM 2018).

– Spisser i dagens fotball har fenomenale kvaliteter. I øyeblikket er det to jeg tror vil skape et stort navn for seg i årene som kommer. Jeg er blendet av 19-åringen Erling Braut Haaland. Vi snakker om noe som er faktisk, ikke så mye et prosjekt, som kan sees i Borussia Dortmund. Der viser han at han har styrken til å bli en spiller på toppnivå og som kan passe perfekt i Real Madrid.

– I tillegg til målstatistikken hans, har han arbeidsmoral. Han er ung, er kapabel til å åpne opp et forsvar, er dødelig foran mål og har fortsatt utvikling i seg. Dette gjør ham til en spiller å ha i mente, sier Pizzi.

Martínez (22) er i italienske Inter, men linkes hyppig mot Barcelona.

– Jeg mener at spisser som lykkes i Serie A, kan gjøre det i alle andre ligaer fordi det kreves så mye i Italia. Jeg tror Martinez vil passe perfekt inn i Barcelona, sier Pizzi.

