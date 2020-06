Da Didrik (24) skulle studere i USA, tok en moren en alvorsprat

25. mai ble George Floyd påpreget av politiet i Minneapolis i USA. En butikkansatt mente han hadde forsøkt å betale for sigaretter med en falsk sjekk. George døde etter pågripelsen av politiet, som ble fanget på film.

Nå demonstrerer en hel verden mot politivold og rasisme.

En av de som reagerer sterkt på hendelsen her hjemme i Norge, er topplederen og gründeren, Lisa Cooper. For 31 år siden flyttet fra USA til Norge, og har siden den gang utmerket seg i norsk næringsliv.

Også Lisa vokste opp som mørkhudet i USA.

– Jeg hadde en fantastisk barndom, men samtidig visste jeg alltid at jeg var litt annerledes enn de andre, forteller Lisa til God morgen Norge.

Flyttet rundt som barn

De første leveårene til Lisa bodde familien side om side med arbeiderklassen i New York. Hun minnes at det var både jøder og mange afroamerikanske rundt dem. Noen år senere flyttet familien til utkanten av delstaten Maryland. Selv om hun var den eneste afroamerikanske i sin klasse, ble hun tatt godt imot.

Også da familien flyttet videre til byen Columbia i Sør-Carolina hadde byen fokus på å bygge ned rasisme og segregering. Det var først da hun startet på høyere utdanning at hun skulle kjenne på hva de ville si å ha en annen hudfarge enn hvit i USA.

– Jeg har egentlig hatt det ganske idyllisk, men da jeg startet på universitetet og prøvde å komme ut i arbeid, merket jeg en annerledeshet. På universitetet ble jeg god venn med flere som slet veldig. De historiene jeg ble fortalt og kunne oppleve selv – det var da jeg virkelig begynte å forstå kampen.

Advarte sønnen

Lisa har en rekke ganger tatt med familien sin på ferier til USA, og for fire år siden bestemte sønnen hennes, Didrik Cooper Seip (24), seg for å ta utdanning i hjemlandet til moren.

MOR OG SØNN: Da Didrik skulle studere i USA, advarte mamma Lisa om rasismen som kunne møte han. Foto: Privat

Ifølge Lisa må alle mørkhudet foreldre i USA ta en spesiell samtale med sine sønner for at de skal unngå politivold. Også Lisa tok denne praten.

– Når mamma satte seg ned å ha samtalen med meg synes jeg det var ganske irriterende. Jeg var 20 år gammel og tenkte: «Ah, mamma skal oppdra meg på noe igjen», sier Didrik til God morgen Norge, og fortsetter:

– Men jo lenger ut praten vi kom, så mamma meg dypt inn i øynene og sa: «Dette er retningslinjer du må forholde deg til, for jeg ønsker ikke å miste deg tidlig». Det satte ting veldig på spissen og jeg hadde aldri sett mamma så alvorlig om noe i hele mitt liv. Vi har vært på ferie i USA flere ganger og besøkt familie. Men når jeg skulle dit på egenhånd, som en mørk mann i USA, ønsket mamma at jeg skulle ha alle retningslinjene klare for å ikke havne i en konflikt og eventuelt komme i fare.

Dersom Didrik ble stoppet i en kontroll, fikk han streng beskjed av moren om å holde hendene på rattet til enhver tid, ikke slippe, være høflig, svare sant på alle spørsmål og ikke strekke seg etter lommene.

– Systemets rasisme

Lisa forklarer at grunnen til at hun tok denne praten er fordi statistikken viser mørkhudet gutter har større sannsynlighet for å bli stoppet opp av politiet og eventuelt handle i fengsel, enn hvite gutter i USA.

– De stopper folk selv om de kjører en fin bil. Det er systemets rasisme, som jeg ville sikre at han var inneforstått med og kunne forholde seg til på en god måte, påpeker hun.

Også Didrik har vært vitne til denne rasismen moren viser til. Som 13-åring var han på kjøretur med bestefaren i USA. Underveis ble de stoppet av politiet. De politiet ikke visste da var at bestefaren tidligere hadde vært narkotikapoliti.

– Da han ble stoppet var politibetjenten veldig seriøs. Det var helt til bestefar tok opp skilte som viste at han hadde jobbet i narkotikapolitiet. Da ble tonen en helt annen – det ble kjempehyggelig, fordi det er sånn de behandler sine egne. Men helt til du har bevist at du ikke er en trussel eller at du er en av dem, blir du behandlet som at du kan gjøre noe utagerende til en hver tid, forteller 24-åringen.

Didrik gikk på en åpen og liberal skole, der de pratet åpent om rasisme og problematikken knyttet til det. Derimot opplevde han at han kunne bli fulgt etter av de ansatte dersom han var inne i en fin butikk i Chicago sentrum.

– Folk tok forbehold om at jeg skulle stjele noe eller ikke. Det var en uggen følelse, forteller han.

Håper på en endring

Drapet på George Floyd har rystet en hel verden. Lisa og sønnen Didrik håper at denne hendelsen skal føre til endringer i fremtiden.

– Jeg ser håpet, for jeg har aldri sett så mange mennesker som endelig skjønner det. Jeg har aldri sett så mange hvite mennesker som er ute å protesterer for rasisme. Dette er historisk, sier gründeren.

Hun påpeker at rasisme heller ikke har vært uproblematisk i Norge, men at forhistorien til USA gjør at rasisme er som et åpent sår i landet. Hun tror at det må skje noe med politireformen i landet, og ikke minst endringer lokalt, for at det skal bli bedre.

– Nasjonalt valg er selvfølgelig viktig og vi ser hvordan Trump er, men det er også mange valg nedover i systemer i de enkelte statene som kan gjøre en stor forskjell lokalt.