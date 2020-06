Tyskland vil oppheve reiserestriksjoner 15. juni

Etter å ha innført strenge reiserestriksjoner for å unngå smittespredning legger regjeringen opp til at tyskere kan besøke alle EU- og Schengen-land. Planen ble godkjent på et regjeringsmøte onsdag og skal vedtas formelt i løpet av de neste to ukene.

Nye reiseråd skal gi anbefalinger om hvordan folk kan reise trygt og hvilke regioner som er tryggere enn andre. Samtidig minner regjeringen på at restriksjonene kan bli gjeninnført dersom smittesituasjonen tilsier det.

(©NTB)