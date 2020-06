Hkeem (22): - Jeg opplever mye hverdagsrasisme

Debatten om politivold og rasisme pågår for fullt over store deler av verden, etter at afroamerikanske George Floyd (46) ble drept under en politipågripelse i Minneapolis i USA mandag forrige uke.

Også her hjemme har mange brukt sosiale medier til å markere solidaritet med ofrene for politivold og rasisme, blant annet ved å legge ut et svart bilde på Instagram med hashtagen #Blacklifematter og #Blackouttuesday.

En av dem er artisten Hkeem (22).

– Jeg elsker at dette blir tatt opp. Når alt nå kommer på film, så får folk se hva som virkelig foregår ute i verden, sier han til TV 2.

Hkeem har flere ganger fortalt om egne opplevelser med rasisme, senest i sosiale medier i helgen. Da opplevde han og en gruppe kompiser å bli møtt med rasistiske ytringer da de havnet i en diskusjon med en hvit kvinne.

– Jeg vil si at jeg opplever ganske mye hverdagsrasisme. Når jeg skal søke om å leie leilighet, når jeg sitter på bussen og er på utesteder: Jeg møter fordommer.

Håper på holdningsendring

Hkeem håper engasjementet som nå har oppstått, kan føre til holdningsendringer.

– Jeg håper folk tar lærdom av dette, at de lærer mer om afroamerikansk og afrikansk historie. Og at de som ikke trodde at rasisme fantes, de vet nå at det finnes.

Hkeem får støtte av Lisa Eshoel Ogbeibor Knudsen, som er rådgiver i tenketanken Minotenk. Hun synes det er fint at mange engasjerer seg, men håper det fører til mer enn bare en kampanje på Instagram.

– Jeg håper ikke det bare blir en trend å si: Black life matter, men at det blir noe varig, at folk gjør en forskjell, leser seg opp og tilegner seg mer kunnskap, sier Knudsen.

Blir konfrontert med utseende

Også Knudsen opplever jevnlig rasisme. Hun forteller at hun ofte blir konfrontert med hvordan hun ser ut, får spørsmål om hvor hun egentlig kommer fra og at hun ser «eksotisk» ut.

– Og det å oppleve at folk ikke vil leke med deg som barn, det er også veldig vanskelig og sitter i lenge. Det er vanskelig å si med få ord, men det er noe som preger meg, mitt liv og selvbildet mitt.

23-åringen håper engasjementet etter volden i USA, bidrar til at nordmenn også tar en runde med seg selv.

– Vi har en tanke om at nordmenn er gode mennesker. Da er det vanskelig å snakke om at man opplever ugreie ting, fordi det er ubehagelig for folk å måtte anerkjenne at ting de sier eller gjør, kan være skikkelig alvorlig for andre mennesker, sier hun.

OPPLEVER RASISME: Lisa Eshoel Ogbeibor Knudsen har flere ganger fortalt om rasistiske opplevelser. Foto: Ingvild Fjelltveit /TV 2

– En debatt vi trenger

Forfatter og samfunnsdebattant Guro Sibeko blir skremt av det som nå utspiller seg i USA. Samtidig mener hun det er bra at det har satt i gang en debatt om rasisme.

– Det er litt deilig at det skjer noe som gjør at hele verden får øynene opp for det som foregår og at vi får en debatt som vi virkelig trenger, sier hun.

– Og det er deilig at det kommer til uttrykk på en måte som gjør at man ikke kan ignorere det. Vi har jo hatt slike hendelser i Norge, men det virker det som at folk har glemt, legger hun til.

– Utløser vold

Floyd døde etter at en hvit politmann satte kneet sitt i nakken hans. Hendelsen har ført til voldsomme demonstrasjoner og opptøyer i USA.

Også i andre deler av verden holdes det demonstrasjoner. Fredag arrangeres det støttedemonstrasjoner i Oslo og Bergen.

Sibeko har skrevet bok om rasisme og beskriver rasisme som gjennomgripende i Norge i dag.

– Den er ikke ofte voldelig, men bærer alltid med seg trusselen av vold, for den utløser vold med jevne mellomrom i Norge også. Det er fem år siden sist en melaninrik mann ble kvelt av norsk politi, og jeg er redd ennå, sier hun.

Blir behandlet annerledes

Forfatteren forteller at hun opplever at hun i møte med politiet, helsevesenet og media blir behandlet annerledes enn hvite nordmenn.

– I tillegg er det alltid en fare for at folk jeg snakker med, først og fremst vil se på meg som melaninrik, dernest som menneske. Jeg må alltid være forberedt på å møte en masse underlige fordommer. Og å fortelle livshistorien om hvor jeg er fra og hvorfor det ikke er greit at man spør om det.

Også hun håper debatten som nå raser kan føre til en større bevissthet.

– Jeg håper at denne oppmerksomheten også når norske politikere. Og at de ser hva det kan føre til når myndighetene bryter samfunnskontrakten.

Sibeko mener det beste man kan gjøre for å motarbeide rasisme, er å søke kunnskap.

– Les de tingene som vi melaninrike har skrevet om dette, sånn at vi slipper å gjenta gang på gang. Les bøker og se serier som kan trene deg i å se melaninrike som mennesker og ikke som sjablonger, sier hun.

Tror ikke rasisme eksisterer

Daglig leder Sahar Hassani i Agenda X, som er Antirasistisk senters ressurssenter for ungdom, understreker at konteksten er annerledes i USA enn i Norge når det gjelder rasisme og diskriminering.

Men det er ingen tvil om at det også foregår rasisme i Norge, sier Hassani.

– I Norge har vi en annen kultur for å snakke om rasisme og håndtere det. Det er fortsatt en diskurs tilstede i det norske samfunnet generelt om at man tror at rasisme ikke eksisterer her. Men det gjør det. Det gjør det enda vanskeligere for dem som opplever rasisme. Det å gå og føle på at her er det noe galt, gjør det verre når alle benekter at det foregår, sier Hassani til TV 2.

I 2017 ga Antirasistisk senter ut rapporten «Jeg vil ikke leke med deg fordi du er brun». Den viser at det var særlig tre arenaer i samfunnet hvor rasismen var dominerende: Skolen, i møte med politiet og i det offentlige rom.

Av alle respondentene som var med i en undersøkelse i forbindelse med rapporten, sa så mange som 24 prosent at de opplevde rasisme, diskriminering eller urettferdig behandling regelmessig på barneskolen. Det vil si 2-3 ganger hver måned eller oftere.

OSS OG DEM: Sahar Hassani i Antirasistisk senter mener det bør være mer fokus i skolen på hvordan rasisme foregår i hverdagen. Foto: Antirasistisk senter

Etterlyser kunnskap

Hassani opplever at situasjonen ikke er noe annerledes i dag.

I fjor lanserte regjeringen en handlingsplan med 50 tiltak mot rasisme og diskriminering,

Planen består av nye tiltak, samt videreføring og forsterkning av eksisterende tiltak, og gjelder fra 2020 til 2023.

Handlingsplanen er et skritt i riktig retning, mener Hassani. I tillegg har det blitt satt i gang tiltak innenfor skoleverket. Men de er ikke nok, mener Hassani.

– Det er for lite kunnskap om rasisme i skolen. Rasisme blir belyst med en historisk kontekst, som slavehandel og holocaust. Det rettes også fokus mot terrorhandlingen 22. juli. Dette er viktig kunnskap for alle elever. Men det oppleves fjernt for ungdommene, sier Hassani og fortsetter:

– Det må være mer fokus på hvordan rasisme kommer til uttrykk i hverdagen, gjennom fremmedgjøring og oss og dem-mentalitet, sier hun.