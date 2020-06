Slik skal Hans Petter velte vindmøllelasset

HARAMSØYA (TV 2): Hans Petter Thue har parkert bilen på veistubben som han eier og blokkerer for anleggsmaskinene som skal bygge vindkraftpark på fjellet.

– Her blir jeg stående i mange år hvis nødvendig!

Beskjeden fra misjonær Thue er klar. Han fikk et kall om å flytte til Haramsøya og med på huskjøpet fikk han 25 meter med vei. Her har Thue parkert bilen sin og blitt et symbol på den massive motstanden mot utbygging av 8 vindkraftturbiner på Haramsøya i Ålesund kommune.

– Dette er min eiendom og her bestemmer jeg. Ifølge en gammel jordskiftedom er dette landbruksvei. Det er kun tillatt til jordbruk og landbruk, og ikke noe anleggsvei for vindparkutbygging, sier Hans Petter Thue til TV 2.

FULL STOPP: Her hevder Hans Petter Thue sin eiendomsrett og overnatter i bilen for å stoppe vindkraftutbyggingen. Foto: Arne Rovick /TV 2

Han har vært i dialog med politiet tidligere om sine rettigheter og onsdag dukket to politifolk opp ved bilen til Thue. Foreløpig ble det med en hyggelig passiar.

– Jeg flyttet hit for å ha en stille og rolig pensjonstilværelse. Haramsøya er ei perle og vindmøller er noe svineri, sier Thue.

Vindkraftutbygger Zephyr har en helt annen oppfatning av rettighetene til å bruke veien.

– Vi har inngått avtale med veilaget om bruk av denne veien til å bygge vindkraft. De eier veien og styrer aktiviteten på den, sier administrerende direktør Olav Rommetveit i Zephyr til TV 2.

– Og hvis Thue nekter å flytte seg?

– Lovligheten av den aksjonen som pågår nå, må politiet vurdere. Vi skal bygge vindpark og overlater det til politiet som vi er i tett dialog med, svarer Rommetveit.

I harnisk

Folk på Haramsøya er i harnisk over at det skal bygges en vindkraftpark på øya. Den siste uka har de aksjonert på ferjekaia og stanset anleggsmaskiner fra å kjøre på land.

– Grunnen til at lokalsamfunnet går så langt som til sivil ulydighet er for å få satt fokus på den uretten som er begått i saksbehandlingen, sier Birgit Oline Kjerstad.

PROTESTERER: Birgit Oline Kjerstad bruker hele døgnet for å stanse vindkraftutbyggingen på Haramsøya. Foto: Arne Rovick /TV 2

– Viktig

Hun leder Nei til vindkraftutbygging på Haramsøya og bruker all sin tid på å få stanset prosjektet.

– Det er et lovlig fattet vedtak som gir tillatelse til å bygge vindturbiner. Likevel protesterer dere?

– Ja, det er lovlig, men vi mener det er gjort saksbehandlingsfeil. Det er feil som er av en slik karakter at vi mener at vedtaket er ugyldig. Berørte parter er ikke varslet. Man må dypt inn i begrunnelsen her og finne ut hvordan de har brukt kunnskapsgrunnlaget. Departementet og NVE har hatt en praksis som er i strid med loven og begått grove saksbehandlingsfeil, hevder Kjerstad.

– Tror du at dere kan vinne frem?

– Jeg tror det er uansett viktig å kjøre denne saken. Du kan ikke ha en stat som oppfører seg slik den gjør i denne saken. Selv om du skal ha mer fornybar energi, så kan det ikke være sånn at dette lille miljøet i NVE og departementet skal sitte å forvalte alle lover og papir med konsesjon og gi forkjørsrett i forhold til alt annet lovverk, er kraftsalven fra Kjerstad.

Både NVE og Olje- og energidepartementet er forelagt påstandene fra Kjerstad, men har ikke besvart TV 2 sin henvendelse.

Mobilisering

På Facebook foregår det også en voldsom mobilisering for å stanse utbyggingen. Det er forslag om både å utestenge vindkraftarbeidere fra både dagligvarebutikken og serveringssteder på øya. I ett innlegg blir folk oppfordret til å lime seg fast til anleggsmaskinene.

– Det er ikke greit. Vi skal opptre ryddig og saklig, sier Birgit Oline Kjerstad.

AKSJONISTER: Zephyr skal bygge ut åtte vindturbiner på Haramsøya i Ålesund kommune. Det er massive protester hos lokalbefolkningen. Foto: Arne Rovick /TV 2

Utbyggeren understreker at de forholder seg til et lovlig fattet vedtak om utbygging av vindparken.

– Jeg tror det er viktig å minne om historikken her. Vi har jobbet med prosjektet i 20 år hvor det har vært en demokratisk konsesjonsprosess, hvor alle fordeler og ulemper har vært vurdert. Myndighetene har vurdert at fordelene er større enn ulempene ved dette prosjektet, og vi bygger vindmøllene i et landbruksområde hvor det allerede går vei, sier Rommetveit.

Vil få beskjed

Hans Petter Thue vil få beskjed om at politiet har konkludert med at utbygger har lov til å kjøre på veien.

– Dersom politiet får en anmodning om å fjerne biler, må politiet gjøre det for å sikre at lovlig trafikk kan komme frem, sier politiinspektør Yngve Skovly til NRK Møre og Romsdal.

SETTER NED FOTEN: Zephyr skal bygge ut åtte vindturbiner på Haramsøya i Ålesund kommune. Det er massive protester hos lokalbefolkningen. Foto: Arne Rovick /TV 2

Thue svarer i et Facebook-innlegg:

– Resten av dagen blir nok kald, men fredfull. Politiet kommer utover med et vedtak i kveld eller imorgen formiddag. Så er det jo vurdering av hvilke lovhjemler de har brukt som helt sikkert kan gås imot med andre lover i en anke. Jus er spennende og interessant. En av mine hobbyer, skriver Thue.