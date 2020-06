– NFF-presidenten må komme på banen

NFF-topp Pål Bjerketvedt har havnet i en kinkig situasjon etter at fotballtidsskriftet Josimar i helgen valgte å «blåse» ham som kilde.

Josimar hevder å ha dokumentasjon på at Bjerketvedt i en såkalt off record-samtale hevdet at Erik Loes avvisning av OBOS som en potensiell sponsor av kvinnefotballen skal ha vært en viktig årsak til at han ble degradert i NFF-systemet.

– Pål (Bjerketvedt) hevder at han ikke har sagt det til Josimar, og det velger jeg å stole på, sier imidlertid Erik Loe.

All den tid det faktisk var et fortrolig intervju, og dokumentene Josimar har publisert egentlig er unntatt offentligheten, sier Pål Bjerketvedt til TV 2 at han ikke ønsker å gå i detalj på hva som faktisk ble sagt i samtalen med Josimar.

Men en som bør snakke, ifølge TV 2s sportskommentator Gro Hammerseng-Edin, er norsk fotballs øverste mann:

Fotballpresident Terje Svendsen.

Har skapt diskusjoner på Ullevaal

– Sånn jeg ser det må han forholde seg til spørsmålet om tillit. Dette er en sak som får mye oppmerksomhet, og det er en såpass spesiell sak, at jeg tenker det er viktig at Norges Fotballforbund nå har en tydelig leder, sier Hammerseng-Edin.

Fotballpresident Terje Svendsen besvarte ikke TV 2s telefonoppringning tirsdag. Heller ikke onsdag har han eller kommunikasjonsdirektør Gro Tvedt Andersen svart på TV 2s henvendelser på telefon eller SMS.

TV 2 vet at saken har skapt store diskusjoner internt i NFF-systemet, og det hører med til sjeldenhetene at administrasjonens øverste leder havner i en slik skvis.

– Jeg tenker at det er viktig at for de som jobber internt i NFF at det blir avklart om Pål Bjerketvedt har tilliten som trengs nå. Og til å svare på akkurat det, finnes det ingen andre enn Terje Svendsen, sier Hammerseng-Edin.

TV 2 konfronterte Pål Bjerketvedt med tillitsspørsmålet tirsdag. Han var da klar på at han ikke er riktig mann til å kommentere det.