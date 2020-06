Norsk ishockey utsetter seriestarten

Norges Ishockeyforbund og Norsk Topphockey (klubbenes interesseorganisasjon) har de siste ukene sittet i intense forhandlinger for å få fastsatt en dato for seriestarten i norsk ishockey.

Ifølge den opprinnelige planen skulle serien starte 17. september, ishockeyforbundet bekrefter overfor TV 2 at den nå er utsatt til 3. oktober.

Med håp om at de nåværende restriksjonene på 200 tilskuere vil bli opphevet eller justert innen den tid.

– For klubbene er det et dårlig alternativ å drive uten publikum. Derfor har vi ønsket å utsette seriestarten, for å øke muligheten til å kunne ha publikum tilstede på kampene. Samtidig som vi ønsker å gjennomføre en full serie med 45 serierunder, i tillegg til sluttspill, sier assisterende generalsekretær i Norges Ishockeyforbund, Kristoffer Holm, til TV 2.

– Klubbene må ha økonomisk forutsigbarhet

Etter det TV 2 forstår var Norsk Topphockeys første innstilling å utsette seriestarten til 15. oktober, men ifølge Holm vært vanskelig å gjennomføre en fullverdig sesong.

– Det ville være ukurant å utsette enda lenger, og vi ble enige med Norsk Topphockey om at det hadde skapt en dårlig rytme i kampoppsettet. Vi ønsker at det skal gjennomføres 45 serierunder, pluss ordinært sluttspill, og da trenger vi en viss tidsperiode, forklarer han.

Styreleder i Norsk Topphockey, Njål Berge, sier at de på nåværende tidspunkt er enige med ishockeyforbundet. Samtidig understreker han at klubbene ikke kan starte opp uten inntekter.

– Vi har forsøkt å skyve oppstartsdatoen så langt som mulig, men 3. oktober er den første datoen vi har kunnet enes om. Så gjenstår det jo å se hvordan situasjonen ser ut i oktober. Det er en tentativ dato, også må vi bare avvente situasjonen, sier Berge til TV 2.

Han understreker samtidig at dersom kampene ikke kan spilles for fulle tribuner er Norsk Topphockey er positive til å spille dersom en god nok kompensasjonsordning kommer på plass.

– Klubbene våre må ha økonomisk forutsigbarhet. Enten om det da ender med en kompensasjon for tapte kampinntekter eller med tilskuere. Vi er alle opptatt av at spillerne skal få komme tilbake på is, så hvis en god nok kompensasjonsordning kommer på plass så skal ikke vi stå i mot, presiserer han.

Tidligere har TV 2 skrevet at det ville bli et sørgelig scenario for Vålerenga å kanskje måtte åpne nye Jordal Amfi for glisne tribuner.

Stavanger Oilers hadde nærmere 30 millioner kroner i publikumsinntekter sesongen 2018/2019, og de regjerende seriemesterne understreker at de er helt avhengig av publikumsinntekter for å få økonomien til å gå rundt.

Regner med samme kompensasjonsordning som fotballen

Selv med seriestart 3. oktober er det fortsatt usikkert om ishockeyen kan åpne sesongen med fulle hus.

Arrangement med totalt 500 personer tilstede er forbudt fram til 1. september, og på nåværende tidspunkt tillates kun 200 tilskuere på kampene i Eliteserien.

Kultur- og likestillingsminister, Abid Raja, uttalte i slutten av mai at kompensasjonsordningen til idretten skal bli oppjustert til å omhandle bortfall av både billett- og arrangementinntekter for delvis avholdte arrangement - i første omgang frem til 31. august.

– Vi venter fortsatt på forskriften som sier at billett- og arrangementinntekter skal bli kompensert, men vi regner jo med at fotballen vil skape en presedens for alle idretter. For ishockeyens del er det to alternativer - enten åpner serien for fullsatte tribuner, eller en høyere publikumsbegrensning enn 200. Det andre alternativet er at vi også må spille foran 200 tilskuere, men at klubbene da får kompensasjon for tapte billett- og arrangementinntekter. Det må jo gjelde på lik linje for hockey som fotball, understreker Holm.

Etter all sannsynlighet blir neste års VM i Latvia og Hviterussland utsatt to uker, med åpningkamp da med åpningskamp 21. mai, og VM-finale 6. juni.

Det er rekordsent, men åpner dermed for at flere land kan forskyve sesongstarten.