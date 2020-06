Vil bygge koronafri landsby for å få gjort ferdig storinnspilling

Koronaviruset har satt en stopper for det meste, så også innspillingen av den sjuende «Mission: Impossible»-filmen.

Innspillingen skulle ha vært i sluttfasen, men etter at den ble stoppet i mars har det stått stille. Verdenspremieren er derfor flyttet fra juli 2021 til november 2021.

Superstjernen er lei

Produksjonen har også måtte flytte seg fra Venezia i Italia til England.

Men nå er filmseriens store stjerne lei. Tom Cruise vil bli ferdig med innspillingen og vurderer å bygge en koronafri landsby på området til en gammel forlatt flyplass i Oxfordshire.

– Ingenting tyder på at ting vil gå tilbake til normalt i nær fremtid, så dette er en måte å komme i gang igjen på og få fortgang i tingene, sier en kilde nær produksjonen til den engelske avisen The Sun.

– Dette vil bety at noen av de største stjernene i verden vil bo og leve sammen inne på området sammen med resten av teamet rundt filmen. Det koster selvsagt mye penger, men Tom gjør alltid ting litt større og bedre enn andre, fortsetter kilden.

Besøkte Norge

Den engelske avisen MailOnline har kontaktet representantene til Tom Cruise for kommentar. Tommy Gormley, med tittelen First assistant director, svarte at de håper innspillingen er i gang igjen i september, og at de kommer seg til alle landene de har planlagt å filme scener i.

Under innspillingen av «Mission: Impossible 6» i 2017, besøkte den enorme produksjonen Preikestolen her i Norge. Det populære turistmålet ble stengt i hele ni dager for Tom Cruise og gjengen hans.

Den første «Mission: Impossible»-filmen kom i 1996, og det ligger allerede planer for flere filmer i serien.