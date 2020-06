Politiet får fortsette med ransakelse av huset til Tom Hagen

Den 14. mai slo Nedre Romerike tingrett fast at politiet fortsatt kan ransake Tom Hagens (70) bolig i Sloraveien på Lørenskog samt hytta hans på Kvitfjell.

I avgjørelsen kommer det frem at kjennelsen var enstemmig.

Det betyr at politiet fortsatt får gjøre undersøkelser å gjøre undersøkelser på eiendommene til 70-åringen.

Politiet mener huset i Sloraveien er åstedet for drapet på Anne-Elisabeth. De får nå lov til å ransake huset til Tom Hagen i fire nye uker.

De mener det er skjellig grunn til å mistenke Hagen for å stå bak drapet på sin kone Anne-Elisabeth Hagen, og at politiet dermed må få lov til å ransake eiendommene til den siktede.

Ombestemte seg

Anne-Elisabeth forsvant sporløst fra parets hjem 31. oktober 2018, og er enda ikke funnet.

Hagens forsvarer Svein Holden sa først at de ikke ville anke kjennelsen, og samarbeide med politiet. Men da politiet i et intervju med TV 2 i forrige uke uttalte at Hagen var «utfordrende å samarbeide med», snudde Holden og bestemte seg for å anke ransakelsen til lagmannsretten likevel.

– Ikke forsvarlig

Onsdag var Tom Hagen på plass på Kripos sitt hovedkvarter på Bryn i Oslo for sitt første avhør etter at han ble løslatt.

Men før avhøret rakk å starte, ble det avbrutt. Årsaken var Hagens helsetilstand.

– Det var ikke forsvarlig å starte noen form for avhør i dag, så det ble aldri igangsatt, sa advokat Mikkel Toft Gimse, som representerte Hagen i avhøret, til TV 2.

Gimse sier videre at Hagen er sterkt preget av det han har blitt utsatt for det siste halvannet året.

– Det har vært 19 måneder med usikkerhet, isolasjon, varetekt og hele den situasjonen. Og man skal være i form når man gjennomfører et avhør i en såpass alvorlig sak.