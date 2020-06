Hyundai Santa Fe dukket opp for første gang i 2001. Den gangen «alle» skulle ha dieselbil med firehjulsdrift og automatgir. Bilen solgte godt her hjemme i en periode. Siden har den både vokst og blitt dyrere. Og salget har dabbet av.

Nå kommer imidlertid Santa Fe med nye drivlinjer. Drivlinjer som kan gjøre bilen mer attraktiv her hjemme igjen.

For Hyundai har nå sluppet de første bildene av nye Santa Fe. Den oppdaterte utgaven av Hyundais flaggskip-SUV får en rekke forbedringer og oppgraderinger, og lanseres som både ladbar hybrid og tradisjonell hybrid.

I tillegg er Santa Fe den første bilen i Europa som er bygget på Hyundais nye plattform. Det skal gi resultater i form av bedre ytelser, bedre effektivitet og økt sikkerhet.

To hybrid-utgaver

Fronten på Santa Fe preges av den nye, store grillen.

Nye Santa Fe markerer altså 20-årsjubileet for modellen, som er den lengstlevende SUV-en i Hyundais portefølje. I nye Santa Fe får kundene nå mer utstyr, nytt design og viktige oppgraderinger i form av teknologi og sikkerhet.

–Denne bilen viser ettertrykkelig at vi lytter til våre kunder, og at vi jobber konstant for å tilby kundene den aller siste teknologien og funksjonene de ønsker. Dette gjelder også drivlinjene. Med introduksjonen av nye Santa Fe er hele Hyundais SUV-portefølje tilgjengelig med elektrifiserte drivlinjer, fra rene hybrider til hydrogenelektriske biler, sier Hyundais europeiske markeds- og produktdirektør Andreas-Christoph Hofmann. i en pressemelding.

Foran kjennetegnes nykommeren av bred grill, som omfavner lyktene. Grillens 3D-mønster skaper en dybdefølelse, og bidrar til det robuste uttrykket. De T-formede LED-kjørelysene sørger for en gjenkjennelig signatur, og har dobbeltfunksjon som blinklys.

Advarer mot bilferie til utlandet

Slik ser nye Santa Fe ut innvendig, med to digitale skjermer og mange knapper.

Mer plass og økt komfort

Santa Fe har i tillegg fått kraftigere hjulbuer, og tilbys for første gang med 20’’ felger. I hekken har den nye baklykter som strekker seg langs hele bredden, med en refleksstripe på tvers av bakluken.

Nye Santa Fe tilbys som første Hyundai-modell med en helt ny Luxury Package som tilvalg. Denne pakken inkluderer 20’’-felger, samt støtfangere og skjørt som er lakkert i bilens farge, i stedet for matt svart.

Nye Santa Fe skal by på mer plass, høyere komfort og enda flere nyttefunksjoner enn forgjengeren. Bilens opplevde kvalitet heves med myke materialer i alle overflater, en ny 10,25-tommers infotainmentenhet og nytt design på nedre del av dashbordet. I tillegg får bilen et helt nytt heldigitalt instrumentpanel på 12,3-tommer.

Bilen følger dessuten oppskriften fra blant annet Kona Electric, med flytende midtkonsoll og knapper for å betjene girvalg. Nye Santa Fe får også en Terrain Mode-velger i form av et hjul i midtkonsollen hvor man enkelt kan velge mellom forskjellige kjøremodus.

Her får du virkelig mye bil for pengene

Hyundai Santa Fe er en stor SUV og skal by på rikelig med plass og komfort.

Lover gode ytelser

– For det norske markedet er det ekstra spennende at bilen kommer med en konkurransedyktig ladbar drivlinje. Kraftig bensinmotor kombinert med en effektiv og toppmoderne elmotor gir bilen solide ytelser og lave utslipp, sier produkt- og PR-sjef Øyvind Lillestrøm Knudsen i Hyundai Motor Norway.



Nye Santa Fe blir tilgjengelig i Europa fra høsten 2020. Som ladbar hybrid kan bilen absolutt bli Norgesaktuell igjen.

Prisene er ikke klare ennå.

