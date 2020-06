Bonden Per chartrer fly for å hente 150 sesongarbeidere fra Asia

I starten av mai ble det besluttet at det skal åpnes for at alle utenlandske sesongarbeidere som skal jobbe i landbruket, kan reise inn i Norge.

– Det er viktig å åpne opp når smittesituasjonen tillater det i Norge. Derfor gjør vi det nå mulig for sesongarbeidere fra tredjeland å komme til Norge. Jeg må likevel minne arbeidsgiverne om at smittesituasjonen medfører praktiske utfordringer, sa justis- og beredskapsminister Monica Mæland (H) på en pressekonferanse.

Videre pekte Mæland på utfordringer knyttet til det å få visum, og at det kan være vanskelig knyttet til flytrafikken.

– Men muligheten finnes i hvert fall, sa hun.

Chartrer et fly

Og muligheter er det, så lenge man er kreativ nok.

I Sarpsborg har Per Isingrud og tre andre bønder gått sammen for å få 150 sesongarbeidere fra Asia til Norge.

Det var Sarpsborg Arbeiderblad som først omtalte saken.

Isingrud leier og driver jordbærproduksjonen på Hafslund-jordene i Sarpsborg. Han forteller til TV 2 at det ikke er så enkelt å få arbeiderne til Norge.

Mye av grunnen ligger i at det nesten ikke går fly.

Løsningen ble at Per Isingrud, og tre andre bønder gikk sammen for å chartre et helt fly fra Saigon i Vietnam til Norge

– Flyet skulle egentlig komme førstkommende fredag, men nå er det utsatt til tirsdag formiddag, sier han.

– Det er et drastisk skritt å ta, men vi trenger dem nå. Jordbærene venter ikke, sier han.

Per Isingrud gleder seg til å få sesongarbeiderne på plass på sin gård i Sarpsborg. Foto: Privat

Kostbart

Isingrud forklarer at sesongarbeidere innenfor havbruksnæringen nå skal ut av Europa. Det er dette flyet bøndene har chartret.

– Vi har nå ordnet det slik at flyet stopper innom Vietnam og henter 150 sesongarbeidere til oss, sier Isingrud.

Det blir ikke billig. Ifølge Sarpsborg Arbeiderblad vil det koste 7458 kroner per hode.

– Det deles på fire, men er fortsatt veldig kostbart. Men jeg tror ikke vi taper noe på dette. Vanligvis betaler sesongarbeiderne for seg selv, de tjener såpass her til at de har råd til det, men det er ikke alltid de har råd til å kjøpe flybilletter før de kommer, sier Isingrud til avisa.

– Håper det blir første og siste gang

Bonden legger ikke skjul på at det skal bli ganske så godt å få arbeiderne tilbake til gården sin.

– Vi alle er glade nå. Nå trenger vi jordbærplukkere, og da er det deilig når de kommer på plass, sier han til TV 2, og legger til at dette er første gang han har vært med på å chartre et fly.

– Jeg håper dette blir første og siste gang, sier han.

Sesongarbeiderne skal i utgangspunktet være på gården de neste ti ukene.