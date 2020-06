Her er Tom Hagen på vei inn til avhør med Kripos

Den 70 år gamle milliardæren ble i slutten av april pågrepet og siktet for drapet på sin egen kone Anne-Elisabeth Hagen.

Anne-Elisabeth Hagen forsvant sporløst fra parets hjem i Sloraveien på Lørenskog 31. oktober 2018. Hun er ennå ikke funnet, men politiet mener hun har blitt drept.

Tom Hagen ble først fengslet i fire uker, men hans forsvarer Svein Holden anket kjennelsen til Eidsivating lagmannsrett. Der mente to av tre dommere at det ikke var skjellig grunn til mistanke, og at Hagen derfor måtte løslates.

KLAR FOR AVHØR: Tom Hagen ønsket først ikke å la seg avhøre etter løslatelsen, men han har nå valgt å gå i avhør. Foto: Frode Sunde / TV 2

Politiet anket videre til Høyesterett, men fikk anken forkastet. Tom Hagen ble dermed løslatt etter ti dager i varetekt.

Han er imidlertid fortsatt siktet for drapet.

Onsdag er Hagen i sitt første avhør med politiet etter at han ble løslatt. Like før klokken 10 ankom han Kripos sitt hovedkvarter på Bryn i Oslo.

I forrige uke uttalte politiadvokat Haris Hrenovica til TV 2 at Hagen i store perioder frem til han ble pågrepet, har vært utfordrende å samarbeide meg.

Etter løslatelsen har han ikke ønsket å la seg avhøre, noe politiet mente var uheldig for etterforskningen.

Uttalelsene fra politiet fikk Holden til å steile.

– Han har vært urettmessig plassert i fengsel over en ikke ubetydelig periode, han har opplevd et enormt mediepress, og han er nektet adgang til sin egen bolig. Det skulle bare mangle at mannen ikke hadde behov for litt fred og ro. Han har nå kommet seg, og vi har fått innkalling til avhør på onsdag, og der kommer Hagen til å møte, sa forsvareren til TV 2 i forrige uke.

Holden har ikke besvart TV 2s henvendelse onsdag.