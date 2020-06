– Håndball har vært det siste jeg har tenkt på

Denne uken gjennomføres årets første landslagssamling. Det var etterlengtet for Amanda Kurtovic, som ikke har deltatt på samling siden kneskaden hun pådro seg mot Frankrike i Møbelringen Cup 2018.

– Det er veldig deilig å se alle jentene igjen. Det er positivt at ting slippes litt opp nå, så det at vi kan samles et par dager her, er veldig hyggelig, sier Kurtovic til TV 2.

Samlingen bærer utvilsomt preg av den pågående pandemien. Trening med fullkontakt er uaktuelt, og kaptein Stine Bredal Oftedal er en av flere spillere som ikke er til stede. Amanda Kurtovic innrømmer at situasjonen har påvirket motivasjonen.

– Det er krevende å gå hver dag som om man skulle spilt en kamp i morgen. Man må trene som om man er i sesong, i tilfelle man får en telefon om at man skal fullføre sesongen. Det kjenner man på motivasjonen, forklarer 28-åringen.

— Det er merkelige tider for alle

Kurtovics far, ØIF Arendal-trener og tidligere håndballspiller Marinko Kurtovic, ble nylig operert for en betennelse i hoften, og er sånn sett i risikogruppen for koronasmitte. Moren er sykepleier. Det skaper bekymring for landslagsspilleren.

– Man er jo redd for at det skal ramme de nærmeste, så jeg har vært veldig streng med hygiene og sånne ting. Det er merkelige tider for alle. For meg er det viktigste at mine nærmeste har det bra og er friske, så kommer alt annet i andre rekke, sier hun.

Karantener og smitteverntiltak har ifølge Kurtovic satt ting i perspektiv.

– Når folk er syke og folk dør, da blir håndball og idrett for meg det siste jeg tenker på. Så på den måten har motivasjonen vært vanskelig, det å skulle innstille meg på at det vi holder på med er viktig. For oss er det en jobb, så det er viktig for oss, men i det store bildet er det ikke det. Det merker man sånn som ting er nå.

Positivt fokus

Selv om landslagssamlingen i Kristiansand ikke blir som en vanlig samling, er landslagssjef Thorir Hergeirsson glad for å endelig være tilbake på jobb. Han er fornøyd med den innsatsen spillerne har lagt ned i egentrening.

– Når man er lidenskapelig opptatt av håndball og så blir det tatt bort, da føler folk på en rastløshet. Når du plutselig ikke får spille eller trene, kan jeg forstå at det virker meningsløst å til den individuelle fysiske treningen hver dag. Det står stor respekt av det både herrene og damene, har gjort. Våre spillere har gjort det de kan gjøre og trent godt.

Landslagssjefen, som nylig bekreftet overfor VG at han kommer til å skrive under på en ny fireårskontrakt med landslaget, er opptatt av å se positivt på situasjonen.

– Vi fokuserer på det vi får lov til å gjøre, ikke det vi ikke får gjøre. Nå kommer vi til å bruke mye tid på teknikk og taktikk, det er minst like viktig som det fysiske. Hva skal du med all fysikken hvis det tekniske og taktiske ikke er i orden, sier Hergeirsson.

MOT FORLENGELSE: Thorir Hergeirsson har bekreftet at det går mot fire nye år som landslagssjef. Foto: Tor Erik Schrøder

Planlegger for EM

Det er fortsatt uvisst hvorvidt EM, som skal spilles i Norge og Danmark i desember, vil avvikles som normalt. Hergeirsson, som har ledet Håndballjentene siden han tok over for Marit Breivik i 2009, planlegger foreløpig med at det blir EM.

– Vi kjører som om EM i desember blir noe av, helt til noen forteller oss det motsatte. Vi har et mål, det er EM på hjemmebane og vi gleder oss vanvittig mye til det. Vi vil stå der oppe på toppen når det er ferdig. Vi har vært der før og har lyst til å stå der igjen, avslutter landslagssjefen.