Falsk soldat arrestert med automatgevær

Ifølge politiet i Los Angeles har en 31 år gammel mann kledd seg ut og posert som et medlem i den amerikanske nasjonalgarden.

Mannen, identifisert som 31 år gamle Gregory Wong, prøvde å gli inn i rekkene blant troppene som har prøvd å holde demonstrasjonene i byen under kontroll, skriver ABC.

De ekte medlemmene i nasjonalgarden la merke til mannen, og tilkalte politiet i byen for å arrestere han.

Wong skal imidlertid være et tidligere medlem av nasjonalgarden. Våpenet han bar var et hjemmelaget våpen uten serienummer.

Guvernør Gavin Newsom har mobilisert over 4.500 soldater, fordelt rundt om i staten California, for å bevare kontrollen over demonstrasjonene i forbindelse med politidrapet på George Floyd.