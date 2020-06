Går mot et historisk skifte i Norge: – Det har skjedd raskere enn forventet

I løpet av de neste ti årene kan vi få et historisk skifte i Norge. Det kommer frem i befolkningsframskrivingen til Statistisk Sentralbyrå (SSB).

– Det er fremdeles sånn at det blir født flere enn det dør i Norge, men det kommer ikke til å vare i så mange år til, sier Rebecca Gleditsch, forsker i SSB.

Flere eldre lever lenger, det er lavere befolkningsvekst og vi får flere og eldre innvandrere. I tillegg tror forskerne at koronapandemien vil ha innvirkning på befolkningsveksten.

– Vi vil se en tydelig aldring av befolkningen. Vi forventer at det allerede i 2030 vil være flere eldre enn barn og unge. Det er et skifte vi aldri har sett tidligere, sier Gleditsch.

FORSKER: Rebecca Gleditsch forsker på befolkningsutviklingen i Norge. Foto: TV 2

Avhengige av innvandring

Den nye befolkningsframskrivingen viser at Norge vil passere 6 millioner mennesker i 2050.

Til nå har befolkningsveksten vært et resultat av innvandring og fødselsoverskudd, altså at det fødes flere enn det dør.

– Vi forventer at dette vil snu i 2050. Da vil det dø flere enn det fødes og vi er derfor avhengige av innvandring for at befolkningen skal fortsette å vokse, sier Gleditsch.

Forskerne tror at dette er et resultat av at fruktbarheten i Norge har falt de siste årene. I tillegg har de store etterkrigskullene kommer i en alder hvor det er mer vanlig å dø.

Gleditsch er likevel overrasket over hvor kort tid det er til Norge når det historiske skiftet.

– Vi har lenge sett at det blir en betydelig aldring av befolkningen, men at den kommer såpass tidlig at vi allerede om ti år forventer flere eldre enn barn, det har vært ganske overraskende, sier Gleditsch.

Pandemien reduserer fruktbarhet

Det er ingen tvil om at koronaviruset vil påvirke befolkningsveksten de neste årene, men kanskje ikke på den måten folk tror.

– Det som kanskje vil overraske mange er at vi forventer mindre påvirkning på dødelighet og forventet levealder, sier Gleditsch.

Det som derimot kan bli påvirket er fruktbarhet og innvandring.

–Vi tror at både fruktbarhet og innvandring vil reduseres de neste par årene på grunn av korona-pandemien, sier Gleditsch.

Pandemien gjør også at det blir mer usikkerhet rundt SSBs framskrivinger på kort sikt. Det er alltid knyttet usikkerhet rundt befolkningsframskrivingene, men de pleier ofte å treffe godt.

– Befolkningsframskrivingen fra 2018 har vist seg å stemme veldig godt. Vi hadde et avvik på 71 mennesker og det kan vi si er å treffe blink, sier Gleditsh.