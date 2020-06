Ingen norske tilbud til Forren – nå vurderer han utenlandsk klubb

Etter at Molde og Vegard Forren skilte lag torsdag forrige uke er flere norske klubber blitt nevnt som et mulig nytt stoppested for den tidligere landslagsstopperen.

Men enn så lenge har ingenting skjedd, og om under to uker er det Eliteserien-start. Nå legger spillerens agent og rådgiver, Sverre Maurseth, press på norske klubber.

Må gi svar til utenlandsk klubb

– Han har fått et tilbud fra en utenlandsk klubb. Han må gi svar allerede i morgen (torsdag), sier Maurseth til TV 2 onsdag.

– Vurderer han det?

– Tilbudet er meget aktuelt.

Samtidig er det ingen hemmelighet at Forren selv helst vil bli i Norge. Men Maurseth bekrefter overfor TV 2 at midtstopperen ikke har fått et eneste tilbud fra en norsk klubb ennå.

TV 2 vet at Brann har vist sin interesse for Forren, men Maurseth vil ikke gå inn på om det har vært samtaler mellom partene. 32-åringen har nylig giftet seg og bygd hus i Molde, men må nok belage seg på å flytte på seg, innrømmer agenten.

– Sånn som det ser ut blir det verken Aalesund eller Kristiansund.

– Hvorfor sier du det?

– Klubbene har visst om hans situasjon lenge, og han kan ikke vente i evigheter, sier Maurseth.

– Han ønsker å spille fotball, og hvis han må flytte på seg, så gjør han det. Da kommer han til å ta med familien sin. Det gjør det litt mer komplisert, men det skal gå fint.

KBK og AaFK takker nei

Sportslig leder i Kristiansund, Kenneth A. Leren, bekrefter at Vegard Forrens navn ble diskutert internt da det ble klart at veteranen var ferdig i Molde.

Konklusjonen var imidlertid at de ikke ville forsøke å hente ham.

– Jeg vil først og fremst si at han er en glimrende spiller som helt sikkert forsterker de aller fleste lagene i Eliteserien. Men per i dag har vi seks gode stopperalternativer i troppen, og det er den posisjonen vi er best besatt i. Det er ikke en aktuell case for oss – slik det er i dag, i hvert fall, sier Leren til TV 2.

– Har det vært samtaler mellom dere og noen i Forren-leiren?

– Nei, svarer Kristiansunds sportslige leder.

Han sier at det økonomiske aspektet ved en eventuell avtale har vært med i vurderingen, men slår fast at totalvurderingen er at de er veldig godt fornøyde med stopperalternativene.

– Det er konklusjonen vår. Men ting endrer seg fort. Hvis det skulle komme henvendelser på de spillerne vi har, kan det se annerledes ut. Men akkurat nå er troppen vår akkurat sånn den også være til seriestart, sier Leren.

AaFKs sportslig leder Bjørn Erik Melland har tidligere overfor Romsdals Budstikke avvist interesse for Forren. Til samme avis innrømmet også Obos-klubben Sandnes-Ulf at de takket nei til 32-åringen.

Huseklepp mener Brann bør stå over

Brann har ikke besvart TV 2s henvendelser onsdag. TV 2 vet at bergenserne er interesserte, men med første seriekamp kun to uker unna, begynner det å haste. Og allerede torsdag kan Forren ha signert for en ny klubb, hevder agenten.

– Per dags dato har vi ett konkret tilbud med svarfrist i morgen. Og det er meget aktuelt, sier Maurseth.

TV 2s fotballekspert og tidligere Brann-spiller Erik Huseklepp mener gamleklubben ikke bør la seg lokke.

– Agenter sier alltid mye sånt, selvfølgelig. Det er nok en strategi, samtidig som det helt sikkert er sant det han sier. For jeg tviler ikke på at Forren kommer til å finne seg en klubb, understreker Huseklepp.

Selv om den tidligere Brann-helten er skråsikker på at Forren ville styrket gamleklubben, mener han at bergenserne burde stå over. Det har han to grunner til: At Forren ikke helt passer inn i den nye spillestilen, og at den lovende unggutten Ole Martin Kolskogen burde få en ordentlig sjanse.Ifølge ham vil Brann blant annet spille med høyere backer for å bedre det offensive spillet. Da kan Forrens tempo bli et problem.

– Med tanke på hvordan Brann har uttalt at de ønsker å spille, tenker jeg at han gjerne ikke passer helt inn. Og i tillegg synes jeg det hadde vært spennende om de satset på Kolskogen, som har x-faktoren med ekstrem høy fart. Det handler ikke om at Forren ikke er en kjempegod spiller, men jeg synes det er på tide at Brann gir de unge sjansen.