Gruvegigant skulle bare sprenge dette fjellet – to dager senere innså de kjempetabben

Eierne av et aboriginsk reservat i Vest-Australia fikk tirsdag sin verste frykt bekreftet.

Forrige helg detonerte verdens nest største gruveselskap, Rio Tinto, flere hundre kilo sprengstoff i de såkalte Juukan Gorge-grottene.

Nærmere undersøkelser viser at gruvegiganten ved et uhell også sprengte to 46.000 år gamle hellige steder, skriver The Guardian.

Hulene stammer angivelig fra de første aboriginerne som kom til Australia for mellom 40.000 og 60.000 år siden.

UTVINNING: Rio Tinto utvinner jern og malm i den vestaustralske Pilbara-regionen, som består av mange aboriginere. Foto: Rio Tinto

– Forferdelig

Utgravninger som ble foretatt i 2014, viste at det i hulene befant seg flere tusen år gamle slipesteiner og et bein som var blitt formet som et verktøy.

Det ble også funnet et 4000 år gammelt belte laget av menneskehår som knyter urbefolkningen, Puutu Kunti Kurrama- og Pinikura-folkene, til hulemenneskene.

Talsmann for PKKP Aboriginal Corporation, Burchell Hayes, er forferdet.

– Det er helt forferdelig. Det gjør vondt å høre at stedene er ødelagt og å vite hvor gamle disse stedene var, og at Puutu Kunti Kurrama- og Pinikura-folkene har en direkte kobling til stedet. Det var der våre forfedre okkuperte dette landet, sier han til Ngaarda Radio.

Syv år lang kamp

Det hellige stedet ble sprengt etter en syv år lang kamp mellom Puutu Kunti Kurrama-folket (PKK), Pinikura-folket og gruvegiganten Rio Tinto.

Mens urbefolkningen har ønsket å bevare stedet, fikk Rio Tinto i 2013 myndighetenes tillatelse til å utvinne jern og malm i området.

Dette var altså før hulenes betydning ble kjent og de hellige gjenstandene ble oppdaget.

LANG KAMP: Puutu Kunti Kurrama-folket (PKK) og Pinikura-folket har lenge kjempet for å beholde områdene sine i Pibara-regionen i Vest-Australia. Foto: PKKP Aboriginal Corporation

- En ærlig feil

Ken Wyatt er minister for urfolket i Australia.

Han sier at det er uforståelig hvordan Rio Tinto kunne finne på å sprenge i området de visste at hulene befant seg.

– Det må ha vært en ærlig feil, sier han til Australian Broadcasting Company.

Og:

– Jeg tror at Rio Tinto har vært svært genuine i forhold til de aboriginske samfunnene og organisasjonene.

KJEMPER FOR URBEFOLKNINGEN: New Zealands minister for maoriutvikling, Nanaia Mahuta, og Australias urfolksminister Ken Wyatt poserer sammen etter å ha signert en samarbeidsavtale i februar. Foto: Bianca De Marchi/AP

I sorg

Forrige uke sa en representant fra PKKP, John Ashburton, til Reuters at det å miste de få hellige stedene aboriginerne har igjen som et «ødeleggende slag».

– Det er mindre enn en håndfull kjente aboriginersteder i Australia som var så gamle som dette. Dets betydning må ikke undervurderes, sa han.

Og:

– Vårt folk er utrolige og opprørt etter ødeleggelsene av disse steinhyllene, og sørger over tapet av tilknytningen til våre forfedre, så vel som vårt land.

- Beklager smerten vi har forårsaket

Rio Tinto legger seg langflate overfor Puutu Kunti Kurrama- og Pinikura-folket, og sier at det ikke var meningen å sprenge de hellige hulene.

– Vi beklager smerten vi har forårsaket, sier direktør for jernårer i Rio Tinto, Chris Salisbury, ifølge BBC.

BEKLAGER: Rio Tinto-direktør Chris Sailsbury. Foto: Rio Tinto

Han beklager spesielt overfor Puutu Kunti Kurrama-folket (PKK), og sier at han håper at Rio Tinto kan fortsette å ha en dialog med dem.

– Vi vil fortsetter å jobbe med PKK for å lære av det som har skjedd, og for å styrke samarbeidet, sier han.

Fordømmer sprengningen

Australias utenriksminister Ken Wyatt fordømmer ødeleggelsene av de to hellige stedene.

– Det burde ikke ha skjedd, og vi må sørge for at det aldri skjer igjen, sier han til australske ABC News.

Han mener at det er lovgivningen som har sviktet urbefolkningen.

– Den vest-australske delstatsregjeringen må sørge for at deres lovgivning og godkjenningsprosesser beskytter vår urfolks kulturarv. Det virker ganske klart at lovgivningen i dette tilfellet har sviktet, sier han.