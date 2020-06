Slik utnytter du den rekordlave renten

Bankene tilbyr boliglån til en rente på godt under 2 prosent. For noen kan det være fristende å låne litt ekstra.

Lav rente åpner for flere muligheter. Man kan spare, betale ned ekstra på lånet, eller man kan øke lånet.

Når det er så billig å låne penger, kan det være fristende å ta opp lån for å kjøpe aksjefond, pusse opp eller investere i noe annet.

Om man har anledning til å låne penger til 1,7 prosents rente med sikkerhet i huset og investerer i fond som gir en forventet avkastning på 5 prosent, kan gevinsten bli betydelig.

GODE RÅD: Økonomiekspert Hallgeir Kvadsheim. Foto: Terje Bendiksby / NTB scanpix

Bør ha solid egenkapital

Siviløkonom Hallgeir Kvadsheim, kjent fra «Luksusfellen» og redaktør for nettstedet pengeverkstedet.no, skjønner at folk lar seg friste.

– Om man ikke har planer om å bytte bolig, har sikker jobb og moderat gjeld, kan man vurdere ekstra sparing i fond. Det er ikke det første rådet jeg kommer med, men jeg får mange henvendelser om dette fra folk med ordnet økonomi og lav gjeldsgrad, sier Kvadsheim til TV 2.

Økonomen har imidlertid et tydelig råd om at man bør ha en god buffer i boliglånet før man eventuelt øker det. Om man har en høyere belåningsgrad enn 60 til 75 prosent av boligens verdi, bør man tenke seg nøye om før man øker det, mener han.

Å øke boliglånet er heller ingen god idé om man vurderer å bytte bolig de nærmeste årene. Kjøp av ny bolig forutsetter gjerne mer egenkapital.

Dyre lån

Kvadsheim understreker at det sjelden er feil å betale ned gjeld, spesielt om man har litt dyrere lån.

– En ting er at boliglånsrenten er lav. Hundretusener av nordmenn har lån med høyere rente, enten det er kredittkortgjeld, forbrukslån eller billån. Bruk gjerne denne tiden til å betale ned på de dyre lånene, råder Kvadsheim.

Lånekunder kan vurdere å be om avdragsfrihet på boliglånet en periode for å ta et skikkelig jafs av dyrere lån.

– På kort tid kan man få en god slump penger til å nedbetale dyrere lån med, sier Kvadsheim.

– Vær bevisst

Forbrukerøkonom Cecilie Tvetenstrand i Danske Bank oppfordrer folk til å passe på at de ekstra pengene man har til rådighet på grunn av rentekuttet, ikke går til unødvendig forbruk.

– Sørg først og fremst for å bygge opp en bufferkonto dersom du ikke har dette, for å unngå dyr kredittkortgjeld dersom noe skulle dukke opp, sier forbrukerøkonomen.

Hun viser til at de fleste som har beholdt jobbene, nå har fått en romsligere økonomi på grunn av lavere rente.

BUFFER: Sørg for at du ikke bruker opp pengene du sparer, oppfordrer Cecilie Tvetenstrand, Foto: Danske Bank/Sturlason

– Vi begynner å snakke om en god sparekapasitet i mange familier. Bankene tar høyde for at boliglånskunder skal tåle en rente på 5 prosent, så slik nivået er nå, er det mange som kan spare betydelig beløp, sier Tvetenstrand.

Hun har gjort beregninger som viser at dersom man fortsetter å betale inn det samme månedlige beløpet man gjorde før rentekuttet kom, kan man spare flere hundre tusen kroner og korte ned løpetiden på lånet.

Pose og sekk

Folk som har fått ned boliglånet på et komfortabelt nivå, har trygg jobb og en god økonomisk buffer, kan vurdere å putte de ekstra pengene i aksjefond.

– På den måten får man med seg oppgangen både i boligmarkedet og i aksjemarkedet, sier Tvetenstrand, som er skeptisk til å låne penger for å kjøpe aksjefond.

– Det er mye usikkerhet rundt hva som kan skje med renter og aksjer, påpeker hun.