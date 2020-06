Det er ikke så ofte det kommer nye bilmerker til Norge, men 2020 blir et unntaksår, også på dette området.

I løpet av i år vil nemlig flere nye bilmerker etablere seg i vårt marked. Det handler om kinesiske biler, og det handler om elbiler.

Først ut er MG som begynte å levere ut biler tidligere i vinter.

De har vært i det norske markedet tidligere også, men nå er det 15 år siden MG forsvant, i kjølvannet av at eierselskapet Rover gikk konkurs.

MG havnet etter en stund i Kina. Det er derfor et helt nytt MG som nå gjør comeback.

Sjette mest solgte

Elbilen ZS EV er bilen som starter det hele, de første bilene rullet i land på norsk jord i februar.

Mye har skjedd i bilmarkedet siden da. Korona-situasjonen har rammet hardt, men MG har likevel fått en god start.

De rykende ferske registreringstallene for mai viser at MG nå er inne på listen over de 20 mest solgte bilmerkene så langt i år. I mai ble det registrert 187 nye ZS, det gjør at den er sjette mest solgte elbil her til lands denne måneden. Det er ingen dårlig prestasjon i en klasse der konkurransen blir stadig tøffere.

– Derfor gikk Rover konkurs

Over 500 biler er nå solgt og registrert, det gjør at MG ZS begynner å markere seg ute på norske veier.

Oppgraderer bilene

Så langt i år er antallet 526 biler, og en markedsandel på 1,1 prosent. Med det er MG nummer 19 på oversikten over de mest solgte bilmerke i Norge. De snuser også etablerte merker som Subaru og Mazda i ryggen.

Med offisiell rekkevidde på 263 kilometer, er ikke MG ZS noen rekkevidde-vinner. Men den kompenserer for det med lav startpris (fra 239.900 kroner) og overraskende god plass, tross kompakte ytre mål.

Denne uken gikk den norske importøren for øvrig ut med informasjon til kundene, om at bilene deres blir oppgradert.

Konkret ved at MG har lagt ut en servicekampanje for oppdatering av bilens programvare. Kunder blir nå kontaktet for servicetime hos sin lokale forhandler. Oppgraderingen er gratis og vil ta en times tid.

Snart kommer denne elbilen til vår del av verden

Flere nye funksjoner

Dette er ifølge MG noen av programvareforbredringene:

▪ Reduksjon av nivået på varsellyder.

▪ Utetemperatur-måler blir synlig på infotainment-skjermen.

▪ Fjernlys-assistenten har fått av/på bryter i «vehicle settings»

▪ Musikknivå-minnet er forbedret.

▪ Fjernet varsler.

▪ LDW/LKA/MG pilot-varsel er forbedret.

▪ Hastighetsvarsel forbedret.

▪ Kjørelengde alltid i displayet.

▪ Nøkkelpåminnelse forbedret.

Her møtte vi ZS EV for første gang

Interiøret er pent å se på. MG har også bevart noen fysiske knapper.

Raskere hurtiglading

I tillegg arbeides det med oppgradering av programvaren for hurtiglading under kalde forhold. MG opplyser at denne oppgraderingen blir tilgjengelig i løpet av høsten, og før kulden setter skikkelig inn.

Det betyr raskere hurtiglading under kalde forhold. MG ZS EV hurtiglader i dag fra 0-80 prosent på 40 minutter. Da snakker vi 85 kWt – og temperaturavhengig.

– Vi er meget fornøyde med at MG fabrikken kommer med disse viktige programvare-oppdateringene som skaper fornøyde MG- kunder, sier daglig leder Jan Kåre Holmedal hos MG importøren i Norge, Norwegian Mobility Group AS.

Les testen vår av MG ZS EV her:

Video: Her møter MG ZS tøffe konkurrenter fra Nissan og Peugeot