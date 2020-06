Tidligere militærleder hudfletter Trumps maktbruk

Mandag truet Donald Trump med å sende inn hæren for å få stans på voldelige opptøyer, før han besøkte en vandalisert kirke utenfor Det hvite hus. For at presidenten skulle besøke kirken, måtte militærpoliti bruke tåregass og gummikuler for å fjerne demonstrantene som hadde samlet seg utenfor presidentboligen.

Hudflettes av admiral

Senere på kvelden sendte myndighetene inn militærhelikopter for å fjerne demonstrantene fra hovedstadens gater. Maktbruken og truslene får flere til å reagere.

Den pensjonerte admiralen Mike Mullen er lite imponert over Trumps militærbruk. Her fra 2011. Foto: Hiro Komae/AP

Blant kritikerne er den pensjonerte admiralen Mike Mullen, som ledet det amerikanske militæret fra 2007 til 2011. I en kronikk i The Atlantic kommer han med flengende kritikk av presidenten.

– Jeg ble kvalm av å se sikkerhetsstyrker, inkludert medlemmer av nasjonalgarden, bruke makt og vold for å rydde vei for presidentens besøk til St. John's kirke, skriver Mullen.

– Avsmak

Den pensjonerte admiralen skriver videre at han lenge har valgt å ikke uttale seg om Trumps presidentskap. De siste ukers hendelser har gjort det «umulig å forholde seg stille».

– Trump viste sin avsmak for fredelige demonstrasjoner, oppmuntret statsledere som ønsker å se oss slite, og risikerte å ytterligere politisere menn og kvinner som tjener i militæret, fortsetter Mullen.

Admiralen understreker at han tar avstand fra voldelige opptøyer, og oppfordrer politikerne til å ta tak i den institusjonelle rasismen som har preget USA i flere tiår.

Kaller talen fascistisk

Ikke overraskende får Trump også gjennomgå av flere demokrater. Ron Wyden, senator fra Oregon, stempler presidentens tale som «fascistisk»:

– Donald Trumps fascistiske tale er nær å være en krigserklæring mot amerikanske borgere. Jeg frykter for landet vårt i natt og vil fortsette å forsvare USA mot Trumps angrep, skriver Wyden på Twitter.

Trump svarer

Presidenten har ikke kommentert mandagens trusler om militærbruk ytterligere. Natt til tirsdag tar han til Twitter for å mandagens maktbruk:

Washington, D.C., was the safest place on earth last night! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 2, 2020

– Washington, D.C. var det tryggeste stedet i verden i går kveld! skriver presidenten på Twitter. Han benekter at demonstrantene var fredelige, og peker på at St. John's kirke ble vandalisert kvelden i forveien.

Natt til onsdag fortsetter demonstrasjonene for åttende dag på rad. Der hvor tirsdagens opptøyer endte i vold og plyndring flere steder, har demonstrantene så langt forholdt seg fredelige.

En rekke byer er under portforbud, men både i New York og Washington, D.C. velger tusenvis av mennesker å trosse dette.