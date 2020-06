George Floyds familie krever rettferdighet

George Floyds familie kjempet mot følelsene tirsdag kveld. Samtidig fortsetter demonstrasjonene over hele USA.

På en direktesendt pressekonferanse tirsdag kveld norsk tid, snakket Roxie Washington ut om dødsfallet som har rystet USA. Washington er mor til Floyds seks år gamle datter Gianna.

– Jeg har ikke mye si siden jeg ikke klarer å finne de riktige ordene akkurat nå, men jeg vil at alle skal vite hva de politibetjente tok, sier Washington mens hun kjemper mot tårene.

Krever rettferdighet

Washington krever rettferdighet for George Floyd, som ble drept av en politibetjent i Minneapolis forrige uke.

– Til syvende og sist får politibetjentene gå hjem til familiene sine. Gianna har ikke lenger en far. Han vil aldri se henne vokse opp, eller avlegge eksamen. Han vil aldri følge henne til alteret. Hvis hun har et problem og trenger faren sin, så kan han ikke hjelpe henne lengre, sier Washington.

Seks år gamle Gianna FLoyd mistet faren forrige uke. Foto: Julio Cortez/AP Photo

Skal granske politiet

Tidligere på tirsdag ble det klart at myndighetene i Minnesota skal granske politiet i Minneapolis som etter Floyds dødsfall.

– Innbyggere i Minnesota kan forvente at myndighetene vår vil bruke alle midler for å dekonstruere generasjoner av systemisk rasisme i delstaten vår, sier guvernør Tim Waltz.

Politiet i Minneapolis er gjennom flere tiår blitt anklaget for unødvendig voldsbruk og diskriminering av svarte og andre minoriteter.

Demonstrasjonene fortsetter

Demonstrasjonene har vart åtte dager i strekk, og også tirsdag tok store mengder til gatene i en rekke amerikanske byer. I George Floyds hjemby Houston marsjerte over 60 000 demonstranter, skriver ABC13.

Demonstrasjonene fortsetter over hele USA tirsdag. Her har en stor folkemengde samlet seg utenfor Det hvite hus. Foto: Alex Brandon/AP Photo

Etter flere voldelige episoder natt til tirsdag, er det satt inn store politistyrker en rekke steder. Innbyggerne i flere av landets storbyer, som Los Angeles, New York og hovedstaden Washington D.C., er ilagt strenge portforbud.

Til tross for at portforbudet hovedstaden startet klokken 01, har en stor mengde demonstranter valgt å trosse dette. Etter at fredelige demonstranter ble angrepet med gummikuler og tåregass mandag, er dagens oppmøte utenfor Det hvite hus det største hittil.

Til tross for de voldelige hendelsene, har demonstrasjonene stor støtte blant USAs befolkning. En fersk meningsmålinger gjennomført av nyhetsbyrået Reuters, viser at 64 prosent av amerikanerne støtter demonstrasjonene, mens 27 prosent ikke gjør det.