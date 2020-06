Ble stemplet som en tyster og forræder. Nå vil han bytte nasjon

Etter fire år på skyggesiden vil russiske Ilja Tsjernousov tilbake til langrennstoppen – for Sveits.

Under OL i Sotsji var alt tilsynelatende fryd og gammen for Ilja Tsjernousov og det russiske landslaget.

Smilene etter at Russland hadde feid Norge ut av løypene på 50-kilometeren og tapetsert pallen under lekene på hjemmebane skulle imidlertid stivne noen år senere. Opprullingen av den russiske dopingskandalen grep direkte inn i forholdet mellom trioen Alexander Legkov (gull), Maxim Vylegzjanin (sølv) og Ilja Tsjernousov (bronse).

For mens både Legkov og Vylegzjanin ble mistenkt i saken, slapp Tsjernousov unna. De to foran ham på resultatlisten ble imidlertid utestengt og strøket fra resultatlistene i 2017. Dermed stod Tsjernousov igjen med gullet.

Tøffe påstander

Det førte til spekulasjoner og påstander om at Tsjernousov stod i ledtog med antidoping-myndighetene, og at han hadde tystet på lagkameratene.

– At Ilja Tsjernousov kan føle seg rolig skyldes kun én ting: Han har vært en del av denne konspirasjonen og har angitt sine partnere og kamerater. Nå ser han på, leende, og ønsker å få medaljen sin. Kanskje han er en av de anonyme informantene. Han har ikke kommet med en eneste støttende uttalelse til de utestengte utøverne, utøvere som dro ham til medalje, sa treneren Jurij Borodavko.

Den russiske skipresidenten Jelena Välbe sa at hun ikke kjente til bevisene, men la megetsigende til at hun mente at de som tyster er en forræder.

Selv avfeide Tsjernousov det som løgn.

Gullmedaljen fikk han aldri, fordi dommen ble omgjort i 2018 på grunn av manglende konkrete beviser mot Legkov og Vylegzjanin. Men for det russiske langrennslandslaget gikk han aldri igjen.

FORNØYD: Ilja Tsjernousov med bronsemedaljen. Foto: Damien Meyer

Tatt de første stegene

Han ga seg imidlertid ikke på ski. Tsjernousov har vært aktiv langløper siden 2016 og i 2018 vant han blant annet klassikeren Marcialonga.

Fra sin base i Sveits, der han fant sin kone i skiskytteren Selina Gasparin, har ønsket om å returnere til verdenscupen meldt seg. Etter fire år utenfor konkurranse for landslaget er det nå også mulig å skifte nasjon.

Derfor tar han nå grepene som skal til for at han kan representere Sveits, melder sveitsiske Blick.

– Jeg fikk OK fra det internasjonale skiforbundet (FIS). Alle dokumentene er underskrevet og godkjent. Nå må jeg bli naturalisert sveitser, og jeg kan søke om pass snart, forklarer han.

Han forklarer at han ikke trenger noen godkjennelse fra Russland, men at de har mottatt dokumentene og vet hva som skjer.

Får støtte

Om han frykter å bli stemplet som forræder i hjemlandet sier han:

– Det har jeg allerede blitt.

– Men det var bare en enkeltperson. Jeg tror det går helt fint, og jeg er ikke den første idrettsutøveren som drar. Vennene mine i Russland reagerer positivt. Det er ikke noe problem for dem. Tvert i mot er jeg blitt spurt om hvorfor jeg ikke allerede går for Sveits. Folk har ikke forstått at slike ting tar tid.

Med OK fra FIS, gjenstår altså passet og selvfølgelig det å kvalifisere seg for det sveitsiske landslaget.

– Det var interessant med langløp og en god opplevelse, men det er ikke det jeg vil. Verdenscupen er en helt annen liga, sier Tsjernousov.

– Jeg har motivasjonen til å nå toppen, men det vil ikke være lett. Jeg må trene mye i sommer, og så jobber jeg for å få det sveitsiske passet. Jeg må være heldig, slik at det går raskere enn vanlig. Målet er å kunne konkurrere for Sveits i OL i Beijing. Det hadde vært fint.