Hevder å ha dokumentasjon på at NFF-sjef snakker usant

– Pål (Bjerketvedt) hevder at han ikke har sagt det til Josimar, og det velger jeg å stole på.



Det er dette utsagnet fra NFFs tidligere kommersielle direktør Erik Loe som får fotballtidsskriftet Josimar til å steile:



Overfor TV 2 hevder redaktør Håvard Mælnes nå at Josimar tok opp en mye omtalt fortrolig samtale med NFF-direktør Pål Bjerketvedt som viser at sistnevnte har snakket usant.

– I denne samtalen bekrefter Bjerketvedt at OBOS-håndteringen var en vesentlig årsak til at Loe ikke skulle fortsette i stillingen som kommersiell direktør, hevder Melnæs.

Han vil foreløpig ikke dele samtalen eller hva som konkret blir sagt i samtalen med TV 2.

– Finnes det noen som helst tvil i det opptaket på at Bjerketvedt sier OBOS-avtalen er en av årsakene til at Loe ble fjernet?

SITTER PÅ OPPTAK: Josimar-redaktør Håvard Melnæs hevder han sitter på opptak som viser at NFF-sjef Pål Bjerketvedt snakker usant. Foto: Lise Åserud

– Nei, svarer Melnæs.

Bakteppet for det hele er at Josimar i forrige uke ble felt i Pressens Faglige Utvalg for å ikke ha gitt muligheten til samtidig imøtegåelse.

I etterkant av det ble generalsekretær i Norges Fotballforbund, Pål Bjerketvedt, blåst som fotballtidsskriftets kilde via Josimars egne hjemmesider.

Vil verken bekrefte eller avkrefte

Josimar hevder at Bjerketvedt i en fortrolig samtale – en såkalt off record-samtale – fortalte at en av hovedårsakene til at Loe ble fjernet som NFFs kommersielle direktør var at han avviste en mulig sponsoravtale med OBOS knyttet til kvinnefotballen.

På direkte spørsmål fra TV 2 om Pål Bjerketvedt faktisk er kilden som Josimar hevder, svarer generalsekretæren følgende:

– Det er vel blitt veldig kjent hva som var grunnlaget for den samtalen der. Det var en samtale som var ment til å være fortrolig. Men jeg vil ikke gjøre det samme som Josimar har gjort nå ved å gå ut med hva den samtalen handlet om. Det har jeg ikke mulighet til, sier Pål Bjerketvedt.

Han viser blant annet til at saksdokumentene i Pressens Faglige utvalg fra unntatt offentligheten, og fortsetter:

– Men det som er viktig for meg å si, er at det egentlig er irrelevant hva vi snakket om der for Erik Loe sin del. Hans jobb ble lyst ut flere måneder i forkant. Det var allerede bestemt at vi skulle ha inn en ny kommersiell direktør. Vi var på mange måter i forkant av dette, sier Bjerketvedt.

Han mener å huske at samtalen med Josimar var rundt mai/juni i fjor. NFF lyste ut jobben til Erik Loe allerede i januar.

Håvard Melnæs i Josimar kjøper ikke Bjerketvedts poeng i det hele tatt.

– Her snur man saken på hodet. Faktum er at Erik Loe mistet jobben som kommersiell direktør i all hovedsak for måten han behandlet OBOS-tilbudet, hevder han.

Bekrefter at han ble fratatt ansvar

Selv sier Erik Loe at han ikke ønsker å ta stilling til Josimars påstander.

– Det stemmer jo at jeg har blitt fratatt ansvar, det er det ikke tvil om, men om det faktisk er på grunn av den saken eller noe annet vet jeg ikke. Pål sier til meg at det ikke er på grunn av den saken, og da forholder jeg meg til det. Det gjør livet enklere for meg å ta det på den måten, sier Erik Loe.

Pål Bjerketvedt ønsker ikke å kommentere opplysningene om at Josimar sitter på opptak av samtalen dem i mellom.

Selv er han en erfaren pressemann med fortid som redaktør i NTB før han ble NFF-topp for vel tre år siden. Han reagerer sterkt på at Josimar har trosset vanlig presseskikk ved å blåse en kilde.

– Men Erik Loe må vel stusse litt når du sier en ting til han, mens Josimar hevder å ha bevis på noe annet?

– Jeg forstår at Erik Loe synes at det er belastende i og med at hans situasjon var som den var, svarer Bjerketvedt.

Han vil ikke spekulere i om hans tillit som NFF-sjef blir svekket som en følge av opplysningene han skal ha delt med Josimar.

Fotballpresident Terje Svendsen svarte ikke på TV 2s henvendelse tirsdag.

– Ville ha inn annen kunnskap

Bjerketvedts forklaring til TV 2 på at Erik Loe ble nedgradert i NFF-systemet, er at NFF sto overfor nye utfordringer og ønsket å tenke annerledes på markedssiden.

På fotball.no er det 13 personer som er ført opp under kommersiell avdeling. Erik Loe er den eneste som ikke har en tittel.

– Det stemmer at jeg ikke har en tittel for øyeblikket, men dette må du spørre avdelingslederen min om, sier Loe.

– Men du jobber for fullt?

- Ja, jeg har arbeidsoppgaver, sier Loe og sier det stort sett handler om å jobbe med bærekraft.

Dette bekreftes av hans arvtaker, kommersiell direktør Runar Pahr Andresen.

- Erik er en seniorrådgiver som kan veldig mye. Han kan mye om verdikjeden og holder i det mest strategiske. Mye av det handler om bærekraft. At han ikke har en tittel, handler bare om at vi ikke har samkjørt med dem som oppdaterer dette enda. Han er en rådgiverkonsulent hos oss, sier Pahr Andresen.

Erik Loe sier han bare har snakket med Pål Bjerketvedt på mail og SMS etter at Josimar-saken ble offentlig.

– Hvordan er forholdet ditt til Pål Bjerketvedt i dag?

– Det er helt profesjonelt. Jeg rapporterer ikke til han i dag, svarer Loe.

– Likevel må du jo ha et forhold til han som øverste sjef i NFF?

– Da går jeg inn på områder som er en sak for meg selv, sier Erik Loe.

Mener OBOS-sjef snakker usant

Han legger ikke skjul på at saken har påvirket ham over lang tid. Erik Loe føler at han aldri har fått forklare seg skikkelig.

– Status på den tiden var at vi ikke hadde igjen noe å selge. Varelageret var tomt. Men så begynte ting og skje og da passet det perfekt for Daniel Siraj at han kunne komme inn som velgjøreren fra OBOS og bruke det for alt det var verdt. Men jeg har aldri hatt en sånn samtale med Daniel som han hevder at vi har hatt, sier Loe.

OBOS-sjefen påstår imidlertid at han aldri hevdet at Loe faktisk takket nei til en avtale. Uansett føler Loe at det har blitt en slags sannhet.

Samtidig står Siraj inne for at NFFs representant – altså Loe – ga inntrykk av at kvinnefotball ikke var kommersielt interessant.

– Jeg har aldri hevdet at Erik Loe takket nei til en avtale. Det lå ingen konkret avtaletekst på bordet. Men jeg har signalisert OBOS sin interesse for å inngå en avtale, og NFFs representant virket ikke interessert, bekrefter Siraj.

Selv om både TV 2 og VG omtalte saken i 2017, var det Josimar som først navnga konkret at Erik Loe var NFF-mannen som skal ha avvist OBOS-sjefen.

– Jeg har aldri hatt noe ønske om å henge ut Erik Loe som person. Det har jeg gjentatt både overfor Josimar der jeg ba om at Loes navn ble tatt ut av artikkelen, og Erik Loe selv. Dette handlet mer om systemet enn enkeltpersoner, sier Daniel Siraj.

Poenget til Erik Loe er at han reagerer på at det blir framstilt som om at NFFs kommersielle avdeling ikke gjorde noe som helst for kvinnefotballen i 2017.

– Det folk skal vite om den kommersielle avdelingen til NFF, er at om du spør folk i UEFA så ble vi kalt for «overachievers». I 2017 presterte vi på høyde med de beste forbundene i Europa. Vi var flinke, mener Loe.

Likevel føler han seg som den store syndebukken.

– Det har jo vært en belastning, både på jobben og hjemme. Jeg føler jo at jeg er blitt skjøvet fram som problemet på en måte. Det har definitivt tatt bort veldig mye av gleden jeg har hatt i de miljøene der. Men det er overhodet ikke synd på meg og livet mitt. Jeg er blitt vant til å få litt opp gjennom og skal nok klare å leve med det i noen år til, sier Erik Loe.