Tatt i doping – skylder på sjokolade han spiste for å få sove

Det amerikanske antidopingbyrået USADA melder at stavhopperen Cole Walsh har akseptert en seks måneder lang dopingstraff etter å ha avlagt en positiv dopingprøve.

Walsh testet positivt for Carboxy-THC, det viktigste virkestoffet i cannabis, på et stevne i Tyskland 29. januar. Etter at 24-åringen fullførte et terapiprogram angående sin bruk av marihuana, fikk han straffen redusert med tre måneder.

Det betyr at tiendemannen fra VM i 2019 allerede har sonet straffen sin.

Men Walsh hevder ikke at han var uvitende til at han fikk i seg virkestoffet. Han trodde bare ikke han fikk i seg nok til å teste positivt.

– Jeg spiste en sjokoladeplate som inneholdt Carboxy-THC for å hjelpe meg å sove på en flytur. Jeg så aldri for meg at det ville være nok Carboxy-THC i systemet mitt til å teste positivt, skriver Walsh på Twitter.

– Jeg har vokst mye på denne opplevelsen som menneske, og jeg vil være mer fokusert enn noen gang på å bli den beste stavhopperen jeg kan, når jeg returnerer til konkurranse.