Oslo kommune fraråder bading i Hvervenbukta grunnet kloakkutslipp

Oslo kommune fraråder inntil videre folk å bade i Hvervenbukta i Oslofjorden. Årsaken er et kloakkutslipp mandag.

Bymiljøetaten opplyser at det var store problemer med toalettanlegget i Hvervenbukta mandag. Det viste seg at pumpene som pumper opp til pumpestasjonen ikke virket. Det førte til at mye kloakk rant nedover stranden.

Kommunen har sperret av området der kloakken har rent ut. Toalettene er stengt, og sanden vil bli skiftet ut onsdag morgen.

Det ble tatt en badevannsprøve tirsdag morgen. Svaret vil foreligge onsdag morgen, og kommunen vil da oppdatere med ny status. Skilter om dette blir satt ut på stranda.

