Høie presiserer: – Må i karantene på fritiden etter jobbreise til Norden

Fredag åpnet regjeringen for arbeidsreiser til Norden, men du må fremdeles i reisekarantene på fritiden.

Fredag la regjeringen fram de nye reglene for karantene etter hjemreise fra Norden.

En endring er at du nå kan dra på jobbreiser til nordiske land uten å bli ilagt karantene i arbeidstiden.

Med landene i Norden menes Sverige, Finland, Danmark, Island, Færøyene, Grønland og Åland.

– Det er slik vi har praktisert det med Finland og Sverige i flere måneder allerede, dette har vært tilpasset de som bor i grenseområdene og som pendler over grensen. Det som er nytt nå, er at det gjelder flere land, sier Høie.

Må i karantene

Det har vært mange spørsmål om de nye reglene etter at de ble kjent fredag, og spørsmålene Høie har mottatt gir også grunn til at det har vært en del forvirring.

Høie understreker derfor at selv om du da er fritatt fra karantene i arbeidstiden, og dermed kan gå på jobb som normalt etter en jobbreise til et av de andre nordiske landene, så vil du måtte ha karantene på fritiden.

– Folk kan da gå på jobb som normalt, men må holde seg i karantene på fritiden, sier Høie.

Han sier også at de som er i kontakt med mennesker i arbeidet sitt, må bruke skjønn i hver enkelt sak.

– Tillitsbasert

Helseministeren understreker at ordningen er tillitsbasert, og håper folk overholder dem.

– Vi kontrollerer ikke dette, og det mange som reiser mellom landene hver dag. Folk må selv passe på at de ikke har kontakt med andre og ikke utsetter folk for potensiell smitte, sier han.

Fra 15. juni har regjeringen også åpnet opp for fritidsreiser til Danmark.

Disse reisene vil derimot ikke føre til karantene.

– Her vil vi jobbe med løsninger slik at folk heller kan bli testet for korona, sier han.

Alle som kommer hjem fra utlandet, bortsett fra Danmark etter 15. juni, er dermed pålagt 10 dagers karantene i etterkant av hjemreisen.

Da skal man holde seg hjemme, og ikke gå på jobb eller butikken.

Det ligger til enhver tid oppdaterte karantene-regler på Helsenorge.no.