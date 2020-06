Flere tusen vil vise sin støtte til Floyd i Norge

Etter at George Floyd døde etter en voldelig arrestasjon i USA har det skapt enorme demonstrasjoner i USA.

Nå er det varslet flere støttedemonstrasjoner i de store byene i Norge.

Rundt om i landet har støttedemonstrasjoner fått over 13.000 påmeldte fordelt på arrangementene. Bare i Oslo har arrangementet fått over elleve tusen påmeldte.

– Det er veldig hektisk med tanke på hvor stor interesse det er og hvordan man skal få til dette med en pandemi, sier Rahwa Yohaness, en av arrangørene som står bak initiativet i Oslo gjennom organisasjonen African Student Association UiO.

Korona kan sette en stopper

Problemet er bare at det ikke er lov til å samles mer enn 50 personer på samme sted på grunn av koronakrisen. Ifølge arrangøren skal de møtes utenfor USAs ambassade før man går til Stortinget.

Yohannes sier til TV 2 at de allerede har opprettet en dialog med politiet med tanke på sikkerhet. Nå vil de ta kontakt med kommunen for å høre om de får lov til å samles så mange.

– Politiet har vært veldig hjelpsomme. De som er i risikosonen kan ikke komme, det er ikke noe vits å delta om det er fare for liv. Videre får vi bistand til at folk respekterer retningslinjene, og det vil komme infoskriv i forkant om hvordan man skal oppføre seg med tanke på smittevern, sier Yohannes.

– Vi har rasisme i Norge også

Hun er sjokkert over hvor stor interesse det har vært.

– Vi trodde ikke det kom til å bli så stort. Det er fantastisk at så mange vil vise sin solidaritet og støtte. Det som skjer i USA er helt uakseptabelt. Hendelsen med George Floyd er et symptom på et større problem. Vi vet at rasisme kan forekomme i Norge, selv om det ikke nødvendigvis er politivold, forklarer Yohannes.

Nesten 2000 påmeldte i Bergen

I Bergen har nesten 2000 mennesker trykket på skal. Arrangørene håper de vil få et positivt svar fra kommunen torsdag.

– Vi vil følge de samme retningslinjene som i Oslo. Vi kan ikke gjøre ting som ikke er lov, men gjennom dialog med kommunen håper vi at det ordner seg med tanke på hvordan vi skal løse smittevernet, sier Richard Kiwanuka, lederen av organisasjonen Way Forward som står bak initiativet til støttedemonstrasjonen.

Han sier saken er viktig for mer enn bare USA.

– Interessen har vært helt enorm. Det er viktig med en slik demonstrasjon for å få opp bevisstheten rundt det som skjer i verden, sier han.

Korona utsatte demonstrasjon i Trondheim

Også i Trondheim var det varslet støttedemonstrasjon på fredag arrangert av flere ungdomspartier partier på venstresiden.

I Trondheim var det i underkant av 1000 påmeldte tirsdag kveld.

På grunn av det høye antallet og manglende planlegging måtte de flytte arrangementet til neste uke.

– Vi ble sagt at det kunne komme bøter og smittevernoverlegen i kommunen sa det var uforsvarlig. Da så vi oss nødt til å utsette demonstrasjonen til neste uke, sier Georg Nitter Weinmann-Wighammer, leder av Rød ungdom Trondheim.

Til Adresseavisen sier Kommuneoverlege Tove Røsstad sier at reglene er klare for offentlige arrangementer.

- Alle arrangement har en grense på 50 personer. Jeg har stor forståelse for at folk har et behov for å vise solidaritet, men man på prøve å finne måter å vise støtte uten å møte opp på en stor demonstrasjon, sier Røsstad til avisen.