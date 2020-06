Grealish: – Det er de dårlige tingene som kommer ut

Aston Villa-kaptein Jack Grealish (24) har donert store summer til veldedighet etter sin store tabbe. Nå vil han berge plassen til ære for manager Dean Smiths far, som gikk bort etter å ha blitt smittet av koronaviruset.

Grealish vet han dummet seg kraftig ut i slutten av mars.

Mindre enn et døgn etter at han oppfordret folk til å holde seg hjemme, dukket det opp en video på nett som viste hvordan hans Range Rover hadde krasjet med parkerte biler etter at Aston Villa-spilleren hadde vært på besøk hos sin tidligere lagkamerat Ross McCormack.

– Jeg visste med en gang at jeg måtte be om unnskyldning, det var var noe jeg ønsket å gjøre. Jeg ville ikke gjemme med bak en pressemelding fra klubben, sier Grealish til The Guardian.

Hendelsen etterforskes fortsatt av politiet, mens Villas ledestjerne forsøker å gjøre det godt igjen. Ifølge The Guardian har han donert 1,8 millioner kroner til barnesykehuset i Birmingham, som han også har støttet mange ganger tidligere.

Ble slått ned - loddet ut trøyen

I tillegg samlet han inn over 650 000 kroner da han loddet ut drakten han brukte i det famøse oppgjøret mot erkerivalen forrige sesong, der en Birmingham-fan stormet banen og forsøke å slå ned Grealish, i en kamp der det naturligvis var Villa-vidunderet som scoret kampens eneste mål.

– Jeg vet jeg er en fotballspiller, men jeg er fortsatt et menneske og vi gjør alle feil. Jeg visste umiddelbart at jeg hadde gjort en feil. Jeg er også en rollemodell for mange der ute, spesielt unge barn som kanskje ser opp til meg, så jeg forsøker å oppføre meg på en respektabel måte. Siden det skjedde har jeg forsøkt å krumme nakken, jobbe hardt og gjøre så mye veldedig arbeid som mulig, sier Grealish.

Tidlig i karrièren var Aston Villa-stjernen nærmest forfulgt av negative oppslag i mediene, og etter en ny tabbe vet han at mange kommer til å legge vekt på det negative uansett om han gjør noe godt.

– Det er bare slik det er i den verdenen vi lever i. Alle vet at når du gjør noe, så er det de dårlige tingene som kommer ut. Det er det jeg må håndtere. Jeg respektere jobben min, jeg elsker det jeg driver med, og jeg ville ikke endret på det for noe i verden, sier 24-åringen.

Villa i sorg

Forrige uke var Grealish henrykt over å kunne returnere til treningsfeltet, men nyheten om bortgangen til manager Dean Smiths far har lagt en demper på stemningen.

– Da nyheten kom var det knusende for ham og hans familie. Vi som spillere har forsøkt å være der for ham og hjelpe ham. En god ting med fotballen når du har et problem utenfor banen, er at når du kommer på trening eller spiller kamp, så tar det tankene vekk fra alt annet. Det gjør det så absolutt for meg. Det var det vi forsøkte å gjøre for manageren, sier Grealish.

Ron Smith gikk bort 79 år gammel, fire uker etter å ha blitt smittet av Covid-19. Villa-managerens far var, i likhet med Dean Smith selv, Villa-fan hele livet, men grunnet demens fikk han aldri vite at sønnen endte opp med å lede favorittklubben tilbake til Premier League.

Når sesongen kommer i gang igjen kjemper Villa-spillerne for å beholde plassen i divisjonen. Nå ligger de under streken, men med én kamp til gode på de andre som kjemper i nedrykksstriden. Vinnes den, er Villa over streken.

– Jeg er sikker på at vi alle ønsker å unngå nedrykk enda sterkere nå, for Smith-familien, sier Grealish, som har et svært nært forhold til sjefen.

– Manageren har hatt en stor innflytelse på meg. Jeg kan ikke gi ham nok ære for det. Jeg ser ham som en farsfigur, jeg kan gå å spørre ham om hva som helst. Jeg føler det er det samme for ham, han kan spørre meg om hva jeg tenker om treninger og kamper. Jeg kan snakke med ham om alt, på og utenfor banen. Siden han kom hit har han vært briljant. Jeg har spilt den beste fotballen i min karrière siden han ble ansatt, sier spilleren som har båret Aston Villa på sine skuldre denne sesongen.