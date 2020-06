Uniteds storkjøp forventer tøffere tider. Det tror TV 2s ekspert er lurt

Se hvordan Fernandes tok United med storm i TV 2s analyse fra februar i videovinduet øverst.

Manchester United får en tøff re-start i Premier League når de gjester Tottenham i den første runden etter koronapausen.

Det er et ekstra viktig oppgjør i den mer langsiktige kampen om Champions League.

KAMPKLAR: Bruno Fernandes knytter neven. Foto: NTB scanpix

En som ser enda lengre frem er januar-signeringen Bruno Fernandes. Han imponerte stort i sine første kamper for Manchester United før korona-pandemien stoppet fotballen stort sett overalt.

Han legger listen høyt for fremtiden.

– Målet mitt for de neste årene er å gjøre det bedre enn jeg har gjort det frem til nå, sier han i et Instagram-intervju med «Talent Ain't Enough.»

Klar for en utfordring

Portugiseren har ingen illusjoner om at det skal bli enkelt.

– For meg er ikke ni kamper for Manchester United nok til å være fornøyd. Nå kommer den vanskeligste delen, sier Fernandes og utdyper:

– Spillere begynner å forstå hvordan du spiller, hvordan du beveger deg, hvordan du sentrer og hvordan du skyter. Ting blir vanskeligere nå.

– Nå må jeg forbedre meg og jobbe mer. Jeg må kunne mer om lagene vi spiller mot, fordi de forstår meg bedre. Jeg trenger å være bedre forberedt for å forstå hvilke utfordringer de har.

Skapt større forventninger

Midtbanestjernens ord bør klinge godt i United-fansens ører.

– Jeg syns det høres ut som en fornuftig bekymring, sier TV 2s fotballekspert Simen Stamsø-Møller.

Simen Stamsø Møller, kommentator og og fotball-ekspert i TV 2. Foto: Daniel Sannum Lauten, Tv 2

– Det høres ut som at han vet hvordan det funker, og det er nok lurt å være forberedt på. Jeg tror nok også det blir vanskeligere nå. Litt på grunn av at motstanderne er mer oppmerksomme, men også fordi han må leve opp til å ha spilt så bra som det han har gjort.

– Han er allerede en stor favoritt på Old Trafford. Når man vet hvor kravstore det publikumet er, så forteller det mye. Det var store forventninger da han kom, men nå har han nesten gjort det vanskeligere for seg selv med å skape enda større forventninger å leve opp til.

Likevel er det ingen tvil om at det for Fernandes i det store og det hele var en fordel å lykkes fra start. En svak start på United-karrieren før en flere måneder lang pause hadde neppe gjort underverker for selvtilliten.

– Jeg er blitt mer enn overbevist av ham, i likhet med mange andre. Samtidig er det en viss skepsis i det. Hvis han er så god hele tiden, hvorfor er han ikke blitt plukket opp før? Det han har levert til nå har egentlig vært over all forventning, men det kommer til å komme noen regnværsdager.

– Da tror jeg det er sunt at han er forberedt på at det kan bli tøffere. Ellers kunne det fort gått utover selvtillit og humør.

Kan bli superduo

Mens Fernandes skjøt fart ut av startblokkene i januar har han foreløpig ikke fått spille med Uniteds andre store midtbanestjerne. Paul Pogba har vært ute med skade siden desember, men treningsbilder av de to i aksjon i samme treningsgruppe på feltet har gitt United-supporterne vann i munnvikene.

Selv om begge de to nok har styrken sin offensivt har idéen om de to sammen på banen fått støtte av Sky Sports-ekspert og eks-Manchester United-spiller Gary Neville. Også Stamsø-Møller har troen.

– Jeg tror de to sammen kan funke.

– Det er ikke nødvendigvis hvor de settes opp i et system som har noe å si, så lenge de spiller med hverandre og ikke hver for seg. Det handler mest om hvor villige spillerne er til å tilpasse seg hverandre. Pogba har jo kanskje til og med vært best med et utgangspunkt til venstre.

Fernandes har bakgrunn fra Sampdoria i Italia og Sporting i Portugal, og han vil gjerne avlive en myte, som kan forklare litt av grunnen til at han fant seg så godt til rette.

– Man løper ikke mer i England enn i Italia og Portugal, slår han fast.

– Men kanskje trenger du å løpe mer med høy intensitet. Man må løpe raskere tilbake, og noen ganger når du har ballen, så har du plass til å kjøre på igjen. Det er kontring, på kontring, på kontring, så man må løpe mer i høy hastighet enn man gjør andre steder.