Nybilsalget i Norge nesten halvert i mai

Nybilsalget i Norge har vært stabilt høyt i mange år. Men også på dette området kommer 2020 til å bli et annerledesår.

Da Norge stengte ned i mars, merket man det umiddelbart rundt om i landets bilbutikker. Nybilsalget falt 32 prosent i mars, i april var det 34 prosent ned. Og når tallene fra mai akkurat er oppsummert av Opplysningsrådet for Veitrafikken (OFV), viser de et fall på hele 39 prosent denne måneden.

Så langt i år ligger salget 24 prosent under, i forhold til samme periode i fjor.

Nedgang i nybilsalget gjelder også varebiler, og den samme tendensen ses i flere nordiske land.

Flere kjøper ladbar hybrid

– Økonomisk usikkerhet påvirker tydelig nybilsalget, og folk er mer forsiktige enn under finanskrisen i 2008. Vi kan si at bilmarkedet tar tempen på den økonomiske fremtidstroen, sier Øyvind Solberg Thorsen, direktør i OFV.

Kort oppsummert er salget av nye personbiler så langt i år mer enn halvert for bensinbiler, og nærmer seg en halvering for dieselbiler. Også salget av elbiler har gått ned, så langt 15,4 prosent. Salget av ladbare hybrider har derimot økt, så langt i år er økningen på hele 29,8 prosent.

Bruktbilkjøperne har ikke sittet like rolig, og antall eierskifter i mai – uavhengig av drivstoff – økte med 9 prosent i forhold til samme måned i fjor. Det medførte ny omsetningsrekord i antall eierskifter i mai, selv om antall eierskifter hittil i år har gått ned med 2,8 prosent i årets fem første måneder.

Flere nye og ladbare biler har kommet på markedet så langt i 2020, dette er Fords nye Kuga.

2025-målet

– Også salget av elbiler har gått ned. Betyr det at 2025-målet - at alle nye personbiler som selges skal være utslippsfrie – er truet?

– Tross utfordringer, tror vi i utgangspunktet at målet kan være innen rekkevidde. Men det kan trues av fortsatt stor arbeidsledighet, og at de økonomiske utfordringene fortsetter over lang tid. Samtidig ser vi at mange enkeltmodeller av elbiler er veldig attraktive, også i relativt høy prisklasse.

– Og vi skal huske at en rekke nye elbilmodeller er på vei inn i markedet. Det er biler i et prissegment som passer manges plassbehov og lommebok. Det er grunn til å tro at mange nybilkjøpere venter nettopp på økningen i tilbudet av biler, og spesielt elbiler. Kanskje kan dette til og med gjøre at vi kommer tidligere til målet, sier Solberg Thorsen, i en pressemelding.

Xpeng har kommet til Norge i år, dette er en kinesisk bilprodusent som satser på elbil.

Kommer flere modeller

Solberg Thorsen knytter også optimismen til videreføring av en fordelaktig avgiftspolitikk for elbiler.

– Mange ønsker å redusere elbilens fordeler. Men det ser ut til at nøkkelen til å nå 2025-målet henger sammen med bilutvalget og at pris- og fordelspolitikken på elbiler opprettholdes, sier han.

– Reduseres fordelene ved kjøp av elbil, f. eks ved å legge på merverdiavgift uten at man samtidig regulerer prisene opp på utslippsbiler og på ladbare hybrider, så kan veien mot 2025-målet bli lenger enn målet som er satt. Da vil utskiftingen av bilparken gå saktere.

Tendensen i dagens bilsalg viser at de som kan tilby elbiler og ladbare hybrider, har et fortrinn i kampen om bilkundene. Så langt er det uvisst hvor mange bestillinger som ligger inne på ulike kommende bilmodeller, noe som vil få betydning for salgstallene når utleveringene av nye biler øker.

Audi e-tron er Norges suverent mest solgte bil så langt i år.

400.000 kroners-kampen

– Kampen kan komme til å stå mellom importører som kan levere elbiler i prisklassen rundt 400.000 kroner, med god plass til familien og lang rekkevidde. Men vi ser også at mange velger biler som koster godt over en halv million kroner, sier Solberg Thorsen.

Ellers viser salgstallene for mai en kraftig økning i salget av de aller minste elbilene. Og selv om ikke antallet er stort, er det også en del som unner seg kraftige sportsbiler, som f.eks. elbilmodellen Porsche Taycan. Bruktimport av biler går også ned, og særlig import av brukte elbiler viser en kraftig nedgang.

