– Jeg er takknemlig over at hun lever, samtidig mistet fire andre familier sine barn

Politiet ble varslet om ulykken tidlig søndag morgen. En bil med seks ungdommer hadde krasjet og det var alvorlig personskade. Senere meldte politiet at fire seksten år gamle gutter mistet livet i ulykken.

To unge kvinner ble også skadd, en 14-åring og en 19-åring. Den 14 år gamle jenta får behandling på et sykehus i Uppsala. Moren hennes forteller at situasjonen er grusom.

– Det er forferdelig. Jeg er så takknemlig over at hun lever, samtidig mistet fire andre familier sine barn og det er helt grusomt, sier hun til Sundsvalls tidning.

ULYKKESBILEN: Redningstjenesten på stedet etter ulykken søndag. Bilen har store materielle skader. Foto: Mats Andersson / TT / NTB scanpix

Ønsker ikke spekulasjoner

Til Aftonbladet forteller moren at jenta hadde «englevakt». Jenta ligger på sykehus med bruddskader og store smerter. Hun skal gjennomgå flere operasjoner og står overfor en lang rehabilitering.

Mammaen forteller at hun er utrolig lei seg.

– Hun er takknemlig for at hun lever, men utrolig lei seg over sine venner. Hun synes det er utrolig urettferdig at vennene ikke fikk overleve, sier moren til Avisen.

Hun ber samtidig om at folk skal slutte å spekulere i hvordan ulykken skjedde.

– Jeg har sett hva som bli skrevet på nettet og det leder bare inn på feil spor. Det oppstår falske rykter og det er trist å lese. Alle har det vanskelig nok nå, sier hun til Sundsvalls tidning.

Digitale krisesamtaler

De unge voksne var på vei til Stöde utenfor Sundsvall, når føreren mistet kontroll over bilen og kjørte av veien.

Politiet har foreløpig ikke uttalt noe om årsaken til ulykken. Mandag var ulykkesstedet fortsatt sperret av mens politiet gjorde undersøkelser. Ifølge Expressen undersøker politiet også en Snapchat-video tatt inne i bilen i forkant av ulykken.

En av de omkomne guttene gikk på Bromangymnasiet i Hudiksvall mens en annen gikk på Slottegymnasiet i Ljusdal.

Ettersom skolen er stengt på grunn av koronaviruset har skolen holdt krisesamtaler med elevene digitalt. Skolens lokaler holder i tillegg åpent for personer som trenger det.

– Det viktigste er at de har en plass der de kan samles og være sammen, sier rektor Åsa Sundström til SVT Gävleborg.

Samtidig er Stöde i sorg. Ved ulykkesstedet har folk lagt ned blomster og lys, skriver Expressen.