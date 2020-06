Tjente 11 million kroner på reunion – var ikke på scenen en eneste gang

Designer, og tidligere artist, Victoria Beckham (46) ble først kjent da hun var med i jentegruppa Spice Girls under navnet «Posh Spice».

Sammen med Melanie Brown, Emma Bunton, Melanie Chisholm og Geri Horner (tidligere Halliwell) hadde de store hits som «Wannabe» og «If you wanna be my lover».

Droppet reunion-turné

Etter at sanggruppa la musikken på hylla har de likevel hatt sammenkomster som Spice Girls sammen. Da de i fjor skulle ha en Spice Girls reunion turné valgte Victoria Beckham å ikke bli med ifølge Independent.

Til tross for at Beckham valgte å ikke synge med sine tidligere gruppemedlemmer tjente hun rett under én million britiske pund på deres reunion. Det tilsvarer rundt 11-12 millioner kroner.

De tjente pengene kommer fra Spice Girls Limited som er et selskap som eies og administreres av Beckham selv, samt Bunton, Horner, Brown og Chisholm.

Der tjente de totalt 4,5 millioner pund i fjor. Pengene kom av blant annet selve turneen, oppsparte penger fra 2018 og ulike signerte Spice Girls produkter.

DISTANSERER SEG FRA JENTEGRUPPA: Victoria Beckham ønsker å distansere seg fra Spice Girls som likevel er en viktig inntektskilde for henne. Foto: Karim Jaafar

Fikk mindre utbetalt fra eget klesselskap

Det viser seg at Beckham tjente mer på en turné hun ikke deltok i enn hun tjente på sitt eget klesselskap i 2019. Independent skriver at hun fikk en lønn på 700 000 pund i 2019 fra klesselskapet sitt.

– Det ironiske med utbetalingen er at Victoria har blitt distansert fra Spise Girls da hun prøvde å skjære ut en nisje som motedesigner, har en kilde sagt til The Sun.

Kilden sier også at til tross for at hun har distansert seg til Spice Girls har det likevel blitt en viktig inntektskilde for Beckham.