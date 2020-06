Her er Iditarod-helten tilbake på norsk jord etter historisk flytur

Etter at hundekjøreren Thomas Wærner vant Iditarod 18. mars har han sittet koronafast i Alaska, men tirsdag kom han endelig hjem til Norge.

Flyet landet like før 15.30 på Sola lufthavn. I det dørene til flyet åpnet tittet Wærner frem og vinket til de fremmøtte, mens man kunne høre hundenes klynk i bakgrunnen.

Akkompagnert av en av sine seiershunder tråkket hundekjøreren ned på rullebanen.

– Jeg gleder meg til å se familien mest. Se Guro, barna og være hjemme. Sove i egen seng. Drikke kaffe om morgenen, middager. Helt enkle ting. Det er det normale livet man savner, ikke noen store ting, sier han til TV 2.

FORNØYD: Thomas Wærner etter hjemkomst. Foto: BJARTE FOSSFJELL/TV 2

– Jeg har alltid vært på reise med hundene, men det er veldig spesielt når man ikke kommer seg hjem og ikke har noen dato. Man vet ikke om det skjer om en måned eller fire måneder. Man har ikke kontroll over sin egen livssituasjon.

Fryktet han ikke skulle komme hjem

Flyturen gikk fra Fairbanks via Yellowknife til Stavanger i et DC-6-veteranfly fra Braathens S.A.F.E, men ikke uten problemer. Flyet skulle ha landet tirsdag formiddag, men måtte snu mandag etter motorproblemer. Problemene lot seg imidlertid løse på et par timer.

– Det skjedde noe feil i motoren, så de klarte ikke justere hastigheten på ene motoren. Den gikk på full speed hele tiden. Det var ikke helt bra. Da måtte vi snu og jeg tenkte: «Nei, fytti katta, skal jeg ikke komme meg hjem igjen nå...» Men heldigvis hadde de mye flinke folk som hoppet på det, forklarer Wærner og sikter til mekanikere.

Dette var flyets aller siste tur, og ifølge Wærner kunne det blitt flere måneder til han kom seg hjem med hundene, om han ikke fikk det til på denne turen. Nå skal flyet stilles ut på Flyhistorisk museum på Sola.

– Det var ganske mye tilfeldigheter som gjorde at dette gikk i orden, men det som er gøyalt er at hvis man tenker positivt og prøver å finne løsninger på ting, selv om det ser ut som en gal historie, så går det faktisk an å få til, sier Wærner.

Imponert av konen

Seieren i det prestisjetunge hundeløpet i Alaska ble delvis overskygget av koronapandemien. Virusutbruddet er også grunnen til at Wærner har vært alene i Alaska sammen med hundene siden målgangen i Nome 18. mars.

Hjemme i Nord-Torpa venter kona Guro og parets fem barn.

– Kona mi har tatt hånd om 35 hunder, barna og jobben sin som veterinær. Når jeg kommer hjem, blir «ja, kjære» svaret mitt på alt, sa Wærner humoristisk i et intervju med det amerikanske nyhetsbyrået AP nylig.