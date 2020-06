Erna Solberg: – Jeg er sterkt bekymret

Statsminister Erna Solberg (H) sier hun er svært urolig over opptøyene som raser over hele USA etter politidrapet på George Floyd.

President Donald Trumps trussel om å sette inn hæren mot de voldsomme antirasistiske demonstrasjonene i USA, har ikke bidratt til å roe ned gemyttene.

Solberg er bekymret

– Jeg er sterkt bekymret for det som skjer i USA. Ikke minst fordi samfunnet ser så splittet ut, sier Solberg til NTB.

– Vi hadde trengt et USA som var på den internasjonale arenaen etter covid-19 for å løfte internasjonalt samarbeid. Det vi ser, er et USA som kommer til å være mye mer opptatt av den interne situasjonen, sier hun.

Tirsdag ble det meldt at fem politifolk var skutt i løpet av de siste timene – fire av dem i St. Louis i delstaten Missouri og én i Las Vegas. Mange demonstranter og journalister har blitt skadet. Det er ukjent hvor mange som har blitt arrestert.

Trump truet mandag med å sette inn hæren mot demonstrantene etter at han noen timer tidligere hadde klaget over at delstatsmyndighetene ikke er tøffe nok. Han erklærte også at han er president for «lov og orden», men unnlot å anerkjenne frustrasjonen og raseriet som preger amerikanske byer.

– Splittet

– Den grunnleggende utfordringen med å sørge for at minoriteter føler seg som en del av et samfunn, er grunnleggende viktig. Det må vi alle jobbe med, sier Solberg, som mener at Norge skårer bra i denne sammenhengen.

Samtidig har den eksplosive situasjonen som USA har opplevd den siste uka, lange historiske røtter, påpeker statsministeren.

– Men man må forsøke å bygge bro. Det er ikke bra for noe samfunn å være så dypt splittet som USA er nå, sier hun.

Med Bibel i hånden

Etter uttalelsen stilte presidenten opp til fotografering med en bibel i hånden foran en kirke i gangavstand fra Det hvite hus sammen med datteren Ivanka og justisminister William Barr.

Før seansen brukte politiet tåregass og gummikuler for å bane vei for presidenten som skulle til fotografering. Ifølge CNN var disse demonstrantene fredelige.

Fotoseansen har provosert Trumps kritikere kraftig. Også biskop Mariann Edgar Budde fordømmer Trumps opptreden.

– Presidenten har akkurat brukt en bibel og en av kirkene i mitt bispedømme som bakteppe for et budskap som strider mot Jesu lære og alt som kirken vår står for, sier hun.

Politivold

Demonstrasjonene og opptøyene har nå pågått i sju dager. De begynte i Minneapolis etter at afroamerikanske George Floyd (46) døde etter å ha blitt utsatt for en brutal pågripelse på et fortau forrige mandag. Han var ubevæpnet og var mistenkt for å ha brukt en falsk dollarseddel.

Politimannen som presset kneet mot Floyds hals i åtte minutter slik at han døde, er nå pågrepet og siktet for uaktsomt drap. Demonstrantene krever at de tre andre politibetjentene som deltok i pågripelsen, også blir siktet for drap. Alle fire fikk sparken rett etter hendelsen.

Uro sprer seg

Det fleste demonstrantene er fredelige, men ytterliggående grupper både på høyre- og venstresiden har utført vold og hærverk. Twitter opplyste mandag at hvit makt-aktivister har oppfordret til vold under dekke å være venstreradikale medlemmer av Antifa-bevegelsen. Ifølge CNN har Twitter fjernet den aktuelle profilen.

Uroen har i løpet av de siste dagene spredt seg til en rekke byer i USA, og flere steder er det innført portforbud, men uten at situasjonen er blitt roligere. Flere steder, deriblant New York, er det meldt om plyndring av butikker og brannstiftelse.

– Kastet stein

I St. Louis, der fire politibetjenter fikk skuddskader mandag, sier politisjef John Hayden at om lag 200 personer «hoppet opp og ned som gale» mens de kastet stein og brannbomber mot politiet.

– Vi måtte beskytte hovedbygningen vår, de kastet brannbomber mot betjenter. Det var betjenter som fikk gass sprøytet mot seg. Hva skjer? Hva skyldes dette? Floyd ble drept et annet sted, og de ødelegger byer i hele landet, sier Hayden ifølge nyhetsbyrået Reuters.

