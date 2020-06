Sky (11) delte video av skrekkfallet: – Hun er heldig som er i live

Brown har selv delt en oppsiktsvekkende video av skrekkfallet, som du kan se over.

11-åringen falt stygt under trening på en rampe et sted i California, og ble fraktet til sykehus i helikopter. Hun var bevisstløs ved ankomst.

– Da hun ankom sykehuset, fryktet vi alle for livet hennes, sier hennes far Stewart til BBC.

– Sky hadde det verste fallen hun noen gang har hatt, og hun er heldig som er i live, fortsetter faren.

Brown pådro seg kraniebrudd og brakk venstre håndledd og hånd, men unnslapp utrolig nok skrekkfallet uten varige mén.

Selv er 11-åring usedvanlig positiv etter en så traumatisk opplevelse.

– Jeg legger vanligvis ikke ut video av fallene mine, eller snakker om dem, fordi jeg vil at folk skal se det morsomme i det jeg gjør. Men dette var mitt verste fall, og jeg vil at alle skal vite at det går bra med meg. Det er okay å falle noe ganger, og jeg skal bare komme meg opp og pushe meg enda hardere, sier Brown fra sykesengen.

Selv om hun bare er 11 år gammel, er Sky Brown blant de aller beste skaterne i hele verden. Jenta som ble født sommeren 2008 tok VM-bronse i september, og Brown hadde en ambisjon om å bli tidenes yngste britiske OL-utøver i Tokyo senere i sommer.

Med lekene utsatt til neste år, får hun god tid til å komme seg tilbake på brettet.

– Jeg kommer til å skyve grenser for jenter med skatingen og surfingen min. Jeg går for gull i 2021, og ingenting vil stoppe meg, sier hun.