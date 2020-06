Får kun 40 timer opplæring i maktbruk

Folk blir slått, sparket og drept av det politiet som skal tjene og beskytte dem. Afroamerikanere opplever oftere enn andre å bli stoppet av politiet, og det er 3,5 ganger mer sannsynlig at en svart person dør under pågripelse, enn at en hvit gjør det.

Drapet på George Floyd er bare det siste i rekken av mange eksempler på ubevæpende svarte amerikanere som blir drept av politiet overdrevne maktbruk.

Mange krever politireform i USA og peker på at det er for dårlig skolering av nyutdannede politifolk. Det er store variasjoner mellom statene, men i 2013 tok det gjennomsnittlig 34 uker, eller litt mindre enn ni måneder å bli ferdig utdannet politi i USA, ifølge data fra justisdepartementet.

40 timer opplæring

I Minnesota, hvor George Floyd ble drept, er man imidlertid ferdig utdannet etter 16 uker pluss praksisperiode

– De fleste politiskoler i USA gir studentene cirka 40 timer opplæring i maktbruk, sier John Peters Jr. som er leder for Institute for the Prevention and Management of In-Custody Deaths, til USA Today. De oppfordres også til årlige kurs.

Grepet som ble brukt under arrestasjonen av Floyd med å sette et kne i nakken på en person er heller ikke gjort ulovlig i delstaten, selv om de fleste erfarne politifolk sier grepet ikke har blitt praktisert på flere tiår.

Maktspyramiden

Politioverbetjent Einar Jakobsen ved politihøyskolen i Oslo reagerer på måten politimannen håndterer George Floyd.

– Dette skal ikke skje, sier han til TV 2.

Einar Jakobsen jobber med å utdanne Norges ferske politibetjenter. Foto: Simen Askjer/TV 2

Han forklarer at vi i Norge har fokusert mye på arrestasjonsteknikk siden Eugene Obiora døde under en pågripelse i Trondheim i 2006.

Hendelsen har vært med på å endre opplæringen av norske politifolk i etterkant.

– Holder det med 16 ukers opplæring for å bli politi?

– Nei. Å bli politi er også en modningsprosess. Hvor mye modnes du i løpet av 16 uker? spør Jakobsen.

Denne maktpyramiden skal følges for å bruke minst mulig makt. Alle tiltak på lavest mulig nivå skal brukes før man tyr til mer drastisk maktbruk. Foto: Regjeringen.no

I Norge blir politiet utdannet ved Politihøgskolen. Det er et treårig bachelorstudium som kan bygges videre til en mastergrad. Studentene lærer blant annet om mennesker i sårbare situasjoner, psykologi og kommunikasjon i tillegg til lover, arrestasjon- og avhørsteknikker.

Bryter retningslinjer

Etter opptøyene i Baltimore i 2015 innførte flere stater strengere krav til utdanning. Flere stater gikk bort fra visse arrestasjonsteknikker som hadde for høy risiko for dødelig utfall.

Det amerikanske justisdepartementets instruks er at en mistenkt skal legges over fra mageleie så fort vedkommende er i håndjern. På videoen av George Floyds pågripelse ser vi at han ligger på magen iført håndjern i over åtte minutter, selv etter han tilsynelatende har mistet bevisstheten.

Vitner trygler politiet om å sjekke pulsen hans, uten at det skjer.

Opplæringen av politiet i Minneapolis kom i fokus i fjor etter at borgermester Jacob Frey forbød politibetjenter å delta på «krigslignende treningsopphold». Han hevdet at det ga politibetjenter feil fokus som er i konflikt med å bygge opp tillit til samfunnet, ifølge Star Tribune.

Den lokale fagforeningen til politiet responderte med å tilby treningen i samarbeid med nasjonale politiforeninger.

28.139 drepte

Det er ingen offisiell statistikk over hvor mange som er drept av amerikansk politi, men ifølge databasen til «Fatal Encounters », er 28.139 personer blitt drept av amerikansk politi siden år 2000. Sett i forhold til folketall er afroamerikanere og latinamerikanere kraftig overrepresentert i statistikken

Til sammenligning har fire personer blitt drept av norsk politi i samme periode.