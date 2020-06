Mann døde av stikkskader

– Vi har mottatt en foreløpig obduksjonsrapport, og den viser at avdøde døde av stikkskader, sier politidavokat Aud Gravås i Øst politidistrikt.

Politiet vil ikke kommentere hva slags våpen som ble brukt. Den siktede mannen i 40-årene ble forrige fredag varetektsfengslet i fire uker.

– Han samarbeider med politiet og knytter seg til drapshandlingen. Han har foreløpig ikke tatt stilling til straffskyld, sier Gravås.

Mannen i 40-årene er ikke det politiet vil omtale som en kjenning av politiet. Hun bekrefter at det er en relasjon mellom siktede og avdøde.

Politiet har tidligere sagt at den siktede mannen leier en bolig som eies av den avdødes familiebedrift.

Det var VG som først omtalte saken.

Jobber med motiv

Det er ikke kjent om det var en konflikt mellom de to rundt leieforholdet.

– Hva vet dere om foranledningen til drapet?

– Politiet jobber nå med å få klarhet i motiv og foranledning til hendelsen, sier Gravås.

En politipatrulje fant den døde mannen i en bil utenfor Maxbo i Nittedal klokken 5.30 torsdag morgen. Han hadde da blitt meldt savnet onsdag kveld. Bilen er eid av den siktede mannen, som først ble avhørt som vitne.

Den avdøde mannen i 30-årene ble ifølge avisen Varingen far for tredje gang for ikke mange uker siden. Varingen skriver også at avdøde var far til en elev på Sørli skole, og mannen til en lærer ved den samme skolen.