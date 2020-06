Til å grine av for Venstre

Målingen er tatt opp av Kantar for TV 2 med telefonintervjuer av 982 personer 25. - 29. mai. 78,6 prosent oppga preferanse (+5,7 mot mai).

Kantars partibarometer for TV2 gir en månedlig oppdatering av styrkeforholdet mellom de politiske partiene i Norge, med utgangspunkt i partienes tilslutning ved Stortingsvalget 2017 og endringer i styrkeforholdet mellom partiene.

Mandatberegningen er laget av TV 2. Modellen er justert for det antall mandater som skal velges fra hvert fylke når fordelingen skal justeres ut fra folketall foran neste valg. Det betyr at Oslo får 1 mandat ekstra, Akershus får 2 mandater ekstra, mens Møre og Romsdal, Oppland og Buskerud mister et mandat hver.